Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις προβλέψεις της για τη νέα εβδομάδα, η οποία έχει απίστευτο αστρολογικό ενδιαφέρον, πολλές… εκπλήξεις και απρόοπτα!

Πρόκειται για μια εβδομάδα γεμάτη προκλήσεις, πίεση και ξαφνικά γεγονότα, καθώς φιλοξενεί την πιο ανατρεπτική Πανσέληνο στους Διδύμους, αλλά και τη ζωδιακή αλλαγή του Άρη που φεύγει από τον Λέοντα και επισκέπτεται την Παρθένο.

Ποια ζώδια θα βρεθούν αντιμέτωπα με απρόσμενες αλλαγές και θα αποκτήσουν επαναστατική διάθεση;

Ποιοι δεν θα είναι διατεθειμένοι να κάνουν συμβιβασμούς και ποιοι θα ρίξουν ξαφνικά τίτλους τέλους σε σχέσεις και συνεργασίες;

Ποιοι θα γυρίσουν την πλάτη σε ό,τι είναι παλιό και «φθαρμένο» και ποιοι θα αιφνιδιαστούν από εξελίξεις που δεν περιμένουν;

Ποιοι θα πάρουν μια ανάσα από τις πιέσεις και τα προβλήματα που τους απασχολούν και ποιοι θα δουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να αυξάνονται, με λιγότερο χρόνο για ξεκούραση;

Stars System, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!