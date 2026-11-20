Τέσσερα ζώδια φαίνεται πως θα έχουν περισσότερους λόγους να χαμογελούν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου και τις αστρολογικές προβλέψεις της μέσα από την εκπομπή «Stars System» του Star.
Άση Μπήλιου: «Έρχεται κάτι καλύτερο» - Οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο
Η αστρολόγος αναφέρθηκε στα ζώδια που θα ευνοηθούν περισσότερο τις επόμενες ημέρες, ξεχωρίζοντας τους Διδύμους, τους Λέοντες, τους Τοξότες και τους Υδροχόους.
«Οι τυχεροί που θα απολαύσουν περισσότερο το Σαββατοκύριακο, ε, νομίζω το έχετε καταλάβει: Δίδυμοι, Λέοντες, Τοξότες και Υδροχόοι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου.
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System
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