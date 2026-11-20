Στους δρόμους βγαίνουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μαθητές και εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί μαθητικό συλλαλητήριο στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις ανακοινώνονται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση, ασφαλή σχολικά κτίρια και ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία δε σημαίνει ότι θα κλείσουν όλα τα σχολεία και δε θα γίνουν μαθήματα. Η λειτουργία κάθε μονάδας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα απεργήσουν και από το εάν μπορεί να καλυφθεί το ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Απεργία: Στο επίκεντρο η ασφάλεια των σχολείων

Οι μαθητές καλούν σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με σύνθημα «Τετάρτη 25 Νοεμβρίου κλειστά σχολεία, οι μαθητές στο δρόμο μαζί με το λαό».

Βασικό αίτημά τους είναι η αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία, καθώς και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στην ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, ζητώντας συστηματικούς ελέγχους και παρεμβάσεις συντήρησης.

Στο κάλεσμά τους επικαλούνται περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία στη σχολική κοινότητα, όπως οι αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, αλλά και οι πτώσεις σοβάδων σε σχολικούς χώρους, ορισμένες από τις οποίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, είχαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στις προωθούμενες αλλαγές για το Εθνικό Απολυτήριο. Όπως υποστηρίζουν, ένα περισσότερο απαιτητικό εξεταστικό σύστημα ενδέχεται να αυξήσει την πίεση στους μαθητές του Λυκείου.

Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνουν το αίτημα: «Απαιτούμε χρηματοδότηση των σχολείων μας, θέλουμε σύγχρονα κτήρια και υποδομές, ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων».

Απεργία: Χιλιάδες κενά και υπερπλήρη τμήματα

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν τα προβλήματα στελέχωσης των σχολείων, με ιδιαίτερη αναφορά στα κενά στην Ειδική Αγωγή και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού από σχολείο σε σχολείο, οι συγχωνεύσεις και οι συμπτύξεις τμημάτων επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις τους, η κατάσταση σε τάξεις με 25, 26 ή και περισσότερους μαθητές, στις οποίες φοιτούν και παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη.

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτουν είναι η υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και οι δυσκολίες που, όπως υποστηρίζουν, έχουν προκύψει μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν ολοκληρωμένους ελέγχους στα σχολικά κτίρια, έργα συντήρησης και αναβάθμιση των υποδομών, ώστε οι μαθητές και οι εργαζόμενοι να βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Στην απεργιακή κινητοποίηση, οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν ένα ευρύ πλαίσιο διεκδικήσεων, το οποίο αφορά τόσο την καθημερινότητα στα σχολεία όσο και τις εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες τους.

Μεταξύ άλλων, ζητούν:

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς και μονιμοποίηση των αναπληρωτών.

Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη και κατάργηση των συμπτύξεων τμημάτων.

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής.

Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, με προσεισμικούς ελέγχους και εργασίες συντήρησης.

Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά.

Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, με ειδική μέριμνα για νεοδιόριστους και αναπληρωτές.

Τερματισμό των πειθαρχικών διώξεων εκπαιδευτικών για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα μισθολογικής εξέλιξης, φορολογικών ελαφρύνσεων, δωρεάν μετακινήσεων και προστασίας του απεργιακού δικαιώματος.