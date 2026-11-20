Πίσω τους φαίνεται πως άφησαν την ένταση που δημιουργήθηκε στον αέρα του «Happy Day» η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Δημήτρης Παπανώτας, με την παρουσιάστρια να θέλει να βάλει τέλος στα σενάρια περί ρήξης ανάμεσα στους δύο συνεργάτες.

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε τον λόγο και κάλεσε τον Δημήτρη Παπανώτα να σταθεί δίπλα της, προκειμένου να ξεκαθαρίσει στους τηλεθεατές τι πραγματικά συμβαίνει στην ομάδα του Happy Day. Όπως εξήγησε, οι διαφωνίες και οι εντάσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις των συνεργατών.

«Αυτό απευθύνεται στους μη φανατικούς τηλεθεατές μας, γιατί οι φανατικοί τηλεθεατές μας γνωρίζετε τι είμαστε και τι νιώθουμε ο ένας για τον άλλον. Εμείς είμαστε όντως σαν οικογένεια. Όταν θα δείτε το μάτι έντονο, τη φωνή να ανεβαίνει, είναι αληθινό. Κι αληθινό είναι ότι αγαπιόμαστε.

Όπως στις οικογένειες μπορεί να υπάρξει μια παρεξήγηση και την άλλη μέρα στο τραπέζι είναι όλοι αγαπημένοι, αυτό συμβαίνει κι εδώ. Μην ψάχνετε δράκους εκεί που δεν υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Μάλιστα, θέλησε να δείξει έμπρακτα πως οι σχέσεις τους παραμένουν καλές. Γυρίζοντας προς τον Δημήτρη Παπανώτα, του είπε «Σ’ αγαπώ» και τον αγκάλιασε, δίνοντάς του ένα φιλί μπροστά στις κάμερες.

Τι είχε συμβεί ανάμεσα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τον Δημήτρη Παπανώτα

Η συγκεκριμένη κίνηση ήρθε μία ημέρα μετά την έντονη λεκτική αντιπαράθεση που είχαν οι δύο συνεργάτες στον αέρα του Happy Day. Ο Δημήτρης Παπανώτας είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει με αποχώρηση από το πλατό, ενώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή αντέδρασε έντονα στα σχόλιά του.

Ωστόσο, η σημερινή τους εμφάνιση και η δημόσια αγκαλιά τους έδωσαν το δικό τους μήνυμα για τη σχέση τους, με την παρουσιάστρια να τονίζει πως οι διαφωνίες είναι μέρος μιας ομάδας που λειτουργεί σαν οικογένεια.