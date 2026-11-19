Στα άκρα έφτασε η κατάσταση το πρωί της Πέμπτης (19/11) στο πλατό του Happy Day, με μια τηλεοπτική συζήτηση να μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά σε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Αφορμή στάθηκαν τα όσα ειπώθηκαν την προηγούμενη ημέρα από τον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο σχετικά με το ταξίδι του Κώστα Τσουρού στις ΗΠΑ. Καθώς η Σταματίνα Τσιμτσιλή υπενθύμισε την παλιά κόντρα ανάμεσα στον Ουγγαρέζο και τον Τσουρό, ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε έντονα το παράπονό του, υποστηρίζοντας πως οι δικές του προσωπικές αντιπαραθέσεις αντιμετωπίζονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά στον αέρα της εκπομπής.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα, με τον δημοσιογράφο να συγκρούεται αρχικά με την Τίνα Μεσσαροπούλου -φτάνοντας στο σημείο να προειδοποιήσει πως θα αποχωρήσει από το πλατό- και αμέσως μετά με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία του υπενθύμισε πως η ομάδα της εκπομπής τον στηρίζει διαχρονικά. Η απάντηση του Παπανώτα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, επικαλούμενος τα 40 χρόνια πορείας του στον χώρο.

Πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Δημήτρη Παπανώτα

Ο έντονος διάλογος στον αέρα

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Για τον Δημήτρη το καταλαβαίνω, γιατί υπήρχε μια κόντρα ανάμεσά τους».

Δημήτρης Παπανώτας: «Εκεί τα καταλαβαίνετε, όταν εγώ πω για κάποιον που έχω κόντρα, αντιδράτε. Με τον Ουγγαρέζο μια χαρά τα καταλαβαίνετε, ναι είχαν μια κόντρα…»

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πάλι ο καημός του».

Δημήτρης Παπανώτας: «Δεν είναι ο καημός μου πάλι, αγάπη μου. Σου λέω κάτι συγκεκριμένο. Όταν μιλάω εγώ για έναν που έχω κόντρα και μου την έχει πέσει, αντιδράς. Εδώ λες ότι το καταλαβαίνεις γιατί είχαν κόντρα».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Δεν είσαι εσύ το θέμα στην εκπομπή».

Δημήτρης Παπανώτας: «Μη μου το ξαναπείτε αυτό, γιατί θα σηκωθώ να φύγω. Ειλικρινά».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Με απειλείς εμένα ότι θα φύγεις; Φύγε».

Δημήτρης Παπανώτας: «Τι πάει να πει δεν είμαι εγώ το θέμα στην εκπομπή;»

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Μα φυσικά, για σένα μιλάμε;»

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Να απαντήσω εγώ στον Δημήτρη. Δημήτρη μου…»

Δημήτρης Παπανώτας: «Δε μου αρέσει αυτό που ακούω. Το "δεν είσαι εσύ το θέμα της εκπομπής" μου το έχετε πει 100 φορές μέσα σε δέκα μέρες. Αν δεν σας αρέσει η άποψή μου, μπορώ και να σιωπώ».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Αυτή είναι η απάντηση;»

Δημήτρης Παπανώτας: «Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Δε θα μου πετάτε αυτή την κουβέντα, γιατί όταν αφορά εσάς μια χαρά απαντάτε. Όταν αφορά εμένα, εκνευρίζεστε».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εγώ δεν απαντάω ποτέ».

Δημήτρης Παπανώτας: «Εσύ έχεις πάρει προσωπικά τον λόγο πόσες φορές και έχεις πει "με συγχωρείτε, έχω να δώσω μια απάντηση" και έπρεπε να είμαστε και όλοι με βουλωμένα τα στόματα. Τα ξεχνάς;»

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εγώ; Μόνο για θέμα που με αφορά άμεσα. Θα μου πεις εμένα αν απαντάω εγώ και αν χρησιμοποιώ την εκπομπή; Τι να πω, δεν ξέρω. Ο κόσμος κρίνει».

Δημήτρης Παπανώτας: «Είναι λάθος το ότι μου την πέφτετε».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σε ρόλο πυροσβεστήρα

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κανείς δε σου την πέφτει. Μπαίνεις μόνος σου σε μια θέση άμυνας και σε ένα κυνήγι μαγισσών. Δε σου την έχει πέσει κανείς. Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατέψει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε τις γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις κι από πάνω. Το θέμα μας είναι άλλο, μιλάμε για τον Τσουρό, τον Λιάγκα και τον Ουγγαρέζο και ξαφνικά καταλήγουμε να μιλάμε για κάτι άλλο».

Δημήτρης Παπανώτας: «Τις γωνίες μου τις λειαίνω μόνος μου εδώ και 40 χρόνια, όταν εσείς ήσασταν ακόμα στην περπατούρα».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Βάζεις μόνος σου τον εαυτό σου στο κάδρο. Για ποιο λόγο;»

Δημήτρης Παπανώτας: «Έχω τους λόγους μου, σε ενοχλεί;»