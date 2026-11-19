Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και με την καλύτερη παρέα πέρασε ένα από τα πρόσφατα βράδια της η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επέλεξε να περάσει χρόνο με ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή της, σε μια έξοδο με οικογενειακό και παρεΐστικο χαρακτήρα.

Στο πλευρό της είχε την κόρη της, την 32χρονη Χριστιάνα Μπέτα, η οποία είχε τα γενέθλιά της, αλλά και τους δύο συντρόφους τους. Στην παρέα βρέθηκε ο επιχειρηματίας Γιάννης Καρυπίδης, με τον οποίο η τραγουδίστρια είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και ο Γιάννης Μιχελόπουλος, σύντροφος της Χριστιάνας.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να μοιραστεί ένα μικρό στιγμιότυπο από την έξοδό τους με τους followers της στο Instagram. Μέσα από ένα βίντεο έδωσε μια γεύση από την ατμόσφαιρα της βραδιάς, γράφοντας χαρακτηριστικά «Βραδιάζει…».

Η Χριστιάνα Μπέτα με τον σύντροφό της, Γιάννη Μιχελόπουλο

Άλλωστε, η οικογένεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες στη ζωή της τραγουδίστριας, η οποία έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις δύο κόρες της, Χριστιάνα και Ανδριάνα. Όποτε το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις της, φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στους δικούς της ανθρώπους και να δημιουργεί μαζί τους όμορφες αναμνήσεις.

Η προσωπική ζωή της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Χριστιάνας Μπέτα

Η σχέση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη φαίνεται πως πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Αν και στην αρχή το ζευγάρι κρατούσε χαμηλούς τόνους, το τελευταίο διάστημα οι κοινές εμφανίσεις του έχουν γίνει συχνότερες. Ο επιχειρηματίας βρίσκεται συχνά στο πλευρό της τραγουδίστριας, ενώ εκείνη δεν διστάζει πλέον να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Βόλτα για την Κρίς Μπέτα με την... αγαπησιάρα μαμά της, Νατάσα Θεοδωρίδου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από την άλλη, η Χριστιάνα Μπέτα έχει δημιουργήσει τη δική της ζωή, ακολουθώντας επαγγελματικά τον δρόμο της τέχνης. Με το όνομα Chris Betta παρουσιάζει τις εικαστικές δημιουργίες της, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει εκθέσεις και καλλιτεχνικές συνεργασίες.

Στα προσωπικά της, είναι ζευγάρι με τον σκηνοθέτη και φωτογράφο Γιάννη Μιχελόπουλο. Ο ίδιος έχει υπογράψει video clips γνωστών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων η Άννα Βίσση, η Ελένη Φουρέιρα και ο Σάκης Ρουβάς.

Η πρόσφατη έξοδος ήταν, λοιπόν, μια όμορφη ευκαιρία για μητέρα και κόρη να βρεθούν μαζί,