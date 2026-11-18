Υπάρχουν ημερομηνίες που μένουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη, και για την Τζένη Μπότση η σημερινή μέρα έχει την πιο γλυκιά σημασία!Σαν σήμερα πριν επτά χρόνια έφερε στον κόσμο την μοναχοκόρη της και σήμερα επίσης έχει γενέθλια η αδερφή της.

Η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τις δημοφιλείς σειρές «Το σημάδι του έρωτα» το 1999, όπου έπαιξε δίπλα στη Βάνα Μπάρμπα και τον Στράτο Τζώρτζογλου, θέλησε να ευχηθεί στους δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της με τον πιο γλυκό τρόπο.

Δημοσίευσε λοιπόν στο Instagram μία φωτογραφία που απεικονίζει την αδερφή της να κρατά αγκαλιά την κόρη της όταν εκείνη ήταν νεογέννητο μωράκι με φόντο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Πέρασαν 7 χρόνια από την πρώτη τους γνωριμία… από τότε μοιράζονται αυτή τη μέρα τα κοινά τους γενέθλια… Η αδερφή μου και η κόρη μου. Σας λατρεύω, σας ευχαριστώ», έγραψε κάτω από τη λεζάντα της φωτογραφίας η Τζένη Μπότση.

