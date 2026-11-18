Περίπου 2.200.000 συνταξιούχοι και δικαιούχοι προνοιακών παροχών αναμένεται να δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, το μόνιμο ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα νωρίτερα από την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου.

Η κυβέρνηση επισπεύδει την καταβολή της νέας οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου τα χρήματα να πιστωθούν στους δικαιούχους πριν από την πληρωμή των συντάξεων. Πρόκειται για μια παροχή που καθιερώνεται σε μόνιμη βάση και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο, με το συνολικό ποσό να αντιστοιχεί περίπου σε μία καθαρή εθνική σύνταξη, μετά τις προβλεπόμενες κρατήσεις.

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