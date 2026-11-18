Από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα εορταστική πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους», που προβλέπει εκπτώσεις έως 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η δράση αφορά 25 κατηγορίες ειδών και έχει στόχο να μειώσει το κόστος των αγορών την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Την εξαγγελία έκανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, η φετινή παρέμβαση θα είναι μεγαλύτερη από τα εορταστικά «καλάθια» προηγούμενων ετών, τα οποία περιλάμβαναν τέσσερις έως έξι κατηγορίες προϊόντων.

Το νέο πρόγραμμα αντικαθιστά το «Καλάθι των Χριστουγέννων». Η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή θα διαφέρει ανά προϊόν, καθώς το ποσοστό μείωσης δεν θα είναι ενιαίο σε όλες τις κατηγορίες.

Με ποιες εκπτώσεις θα εφαρμοστεί το «Γιορτές για Όλους»

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι μειώσεις τιμών θα φτάνουν έως το 25%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες θα έχουν την ίδια έκπτωση. Για ορισμένα προϊόντα, όπως το κρέας και τα γλυκά, οι μειώσεις θα είναι χαμηλότερες.

Ο Βασίλης Σπανάκης δήλωσε: «Μιλάμε για προϊόντα αυξημένης ζήτησης για ένα διάστημα από τις 18 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου».

Σε νεότερη αναφορά του για τον στόχο της παρέμβασης, σημείωσε: «Κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις για να έχουμε αυτό το εορταστικό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μείωση στις τιμές».

Ποια προϊόντα αναμένεται να μπουν στη λίστα

Στις κατηγορίες που αναμένεται να περιληφθούν στη νέα δράση εντάσσονται βασικά τρόφιμα, αλλά και προϊόντα με αυξημένη κατανάλωση στις γιορτές. Μεταξύ αυτών είναι το ελαιόλαδο, τα ζυμαρικά, το γάλα, τα τυριά, τα αυγά και το κρέας.

Στη λίστα αναμένεται επίσης να μπουν καφές, αναψυκτικά, σάλτσες, σοκολατοειδή, μπισκότα, τσουρέκια, βασιλόπιτες και ξηροί καρποί.

Η πρωτοβουλία αφορά συνολικά 25 κατηγορίες προϊόντων, ενώ ο τελικός αριθμός των κωδικών και η οριστική σύνθεση της λίστας θα προκύψουν μετά τις συνεννοήσεις με την αγορά.

Πώς θα οριστικοποιηθεί η τελική λίστα προϊόντων

Η συμμετοχή αλυσίδων σούπερ μάρκετ και προμηθευτών θα είναι εθελοντική. Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει απευθύνει κάλεσμα στις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν, ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμες επιλογές προϊόντων με μειωμένες τιμές.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις για την προετοιμασία της δράσης και για να ολοκληρωθεί η λίστα των ειδών που θα συμμετάσχουν.

Αυτό σημαίνει ότι οι τελικές ανακοινώσεις για τα προϊόντα του «Γιορτές για Όλους» θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση της αγοράς και από τις εκπτώσεις που θα συμφωνηθούν ανά κωδικό.

Τι ισχύει με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών

Το εορταστικό πρόγραμμα θα λειτουργήσει παράλληλα με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία παραμένει ενεργή έως το τέλος του έτους.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, στην υφιστάμενη δράση συμμετέχουν 1.140 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμής 7,2%. Σε αυτούς θα προστεθούν περισσότεροι από 300 κωδικοί μέσω της εορταστικής πρωτοβουλίας.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Πόσο Κάνει». Για το «Γιορτές για Όλους» αναμένεται η ανακοίνωση της οριστικής λίστας με τα είδη που θα μπουν στο πρόγραμμα.

