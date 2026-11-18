Απόψε, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 22:40 , σε Πρώτη Τηλεοπτική Μετάδοση στο Star, τα πιο εκρηκτικά ονόματα: Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Στέιθαμ, Μέγκαν Φοξ, 50 Cent, Άντι Γκαρσία στην ταινία: «Οι Αναλώσιμοι 4».

Η υπόθεση:



Η ελίτ ομάδα μισθοφόρων επιστρέφει στη δράση, αναλαμβάνοντας μια νέα, άκρως επικίνδυνη αποστολή με στόχο να αποτρέψει το ξέσπασμα ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου!

Ο Μπάρνεϊ Ρος και ο Λι Κρίστμας αναλαμβάνουν μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, προκειμένου να σταματήσουν έναν αδίστακτο και μυστηριώδη κακοποιό, ο οποίος απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

Όμως, η αποστολή παίρνει τραγική τροπή, αφήνοντας την ομάδα διαλυμένη και προδομένη. Με τη βοήθεια νέων μελών που εντάσσονται στις τάξεις των Αναλώσιμων, η ομάδα αναλαμβάνει δράση την ύστατη στιγμή. Αυτή τη φορά, το στιλ και οι τακτικές της καινούριας γενιάς «αναλώσιμων» θα δώσει άλλο νόημα στη φράση «νέο αίμα»…

Γυρίσματα για την ταινία έγιναν στη Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξένησε μία από τις μεγαλύτερες χολιγουντιανές παραγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν από το Λονδίνο και τη Βουλγαρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη διήρκεσαν περίπου δύο εβδομάδες. Στις σκηνές που γυρίστηκαν στην Ελλάδα συμμετείχαν και μόνιμα μέλη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως κομπάρσοι. Για τις ανάγκες της παραγωγής βρέθηκαν στη χώρα μας μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Τζέισον Στέιθαμ, η Μέγκαν Φοξ, ο Άντι Γκαρσία, ο 50 Cent και ο Ντολφ Λούντγκρεν.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σκοτ Γουό

ΠΑΙΖΟΥΝ: Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Στέιθαμ, Μέγκαν Φοξ, 50 Cent, Άντι Γκαρσία, Ντολφ Λούντγκρεν

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