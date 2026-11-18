Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες με βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει καταγράψει αστυνομικό να χτυπά διαδηλώτρια στην πορεία για την Επέτειο του Πολυτεχνείου.

Όπως φαίνεται στο επίμαχο υλικό, ο αστυνομικός επιτίθεται αναίτια στη γυναίκα και τη χτυπά τραυματίζοντάς τη στο κεφάλι, μετά την ολοκλήρωση της πορείας.

Η στιγμή που αστυνομικός χτυπά διαδηλώτρια στο κεφάλι

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι το περιστατικό διερευνάται τόσο ποινικά όσο και πειθαρχικά, ενώ τόνισε πως «ό,τι και αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογείται χρήση βίας σε βάρος ατόμων που αποχωρούσαν από την πορεία».

Mετακινείται ο αστυνομικός - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για το συμβάν η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακο΄8ινωση στην οποία αναφέρει:

«Σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης είχε εφαρμοστεί και σε βάρος αστυνομικού, για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία».

Τέσσερις συλλήψεις για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο - Ανάμεσά τους και ανήλικος

Συνολικά, από τους ελέγχους και τα επεισόδια κατά τη διάρκεια του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν 23 προσαγωγές, εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένας 16χρονος και ένας 40χρονος Ισπανός, οι οποίοι κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων και απλή σωματική βλάβη.

Βαρύτερες κατηγορίες αντιμετωπίζει ένας 50χρονος, ο οποίος συνελήφθη στα επεισόδια στην πλατεία Κλαυθμώνος. Κατηγορείται για εμπρησμό, έκρηξη, κατασκευή εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών, διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Και οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα και τον ανακριτή.