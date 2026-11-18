Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας που θα φέρει περισσότερες βροχές και πιο φθινοπωρινές συνθήκες. Μέχρι τότε, ωστόσο, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, θερμότερες αέριες μάζες κινούνται προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά Νοέμβριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, μάλιστα, παρά την αλλαγή του καιρού που αναμένεται στη συνέχεια.

Καιρός: Πότε έρχεται η κακοκαιρία

Η επιδείνωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την έλευση συστήματος κακοκαιρίας που θα φέρει αυξημένες βροχοπτώσεις και αισθητά πιο φθινοπωρινό καιρικό σκηνικό.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην πρόγνωση, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Μέχρι την Παρασκευή, οι νοτιάδες θα συμβάλουν στη διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών. Η κορύφωση αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28-30 βαθμούς, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα, αλλά και στη βόρεια Κρήτη. Πρόκειται για τιμές περίπου 6-8 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της εποχής.

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα, Τετάρτη, προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, ενώ πρόσκαιρα φαινόμενα αναμένονται και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το Meteo, πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και σε τμήματα της Κρήτης, κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 19-21 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Κρήτη τοπικά θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 4-5 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 2-3 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πιο αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20-21 βαθμούς.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, καθώς σε πεδινές περιοχές είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες, περιορίζοντας την ορατότητα και δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των οδηγών.