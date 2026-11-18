Ένα οργανωμένο δίκτυο με φερόμενες διασυνδέσεις με το Ιράν και το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το σχέδιο δολοφονίας Ισραηλινού στην Ελλάδα, το οποίο αποτράπηκε έπειτα από πολύμηνη επιχείρηση των ελληνικών και ξένων υπηρεσιών ασφαλείας.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο Ιρανός Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό της επιχείρησης, δίνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους ανθρώπους που είχαν στρατολογηθεί για την εκτέλεσή της. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο διαβόητος καταζητούμενος από το FBI, Naji Sharifi Zindashti, γνωστός για τη δράση του στον χώρο της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πιθανός στόχος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος ισραηλινής εταιρείας με επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ποιος είναι ο Edris Jahangiri Mavaneh

Ο Edris Jahangiri Mavaneh φέρεται να αποτελεί το πρόσωπο που βρισκόταν στην κορυφή της επιχειρησιακής αλυσίδας του δικτύου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, είχε αναλάβει να καθοδηγεί τους εμπλεκομένους, να συντονίζει τις κινήσεις τους και να δίνει τις απαραίτητες εντολές για την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Ο εγκέφαλος του δικτύου που ετοίμαζε δολοφονία στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ιράν, Edris Jahangiri Mavaneh

Οι πληροφορίες τον εμφανίζουν να είχε ευρύτερο ρόλο, που φέρεται να περιλάμβανε την οικονομική διαχείριση, τη χρηματοδότηση, την επιλογή του στόχου και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, στην ανακοίνωσή της στις 17 Νοεμβρίου, κατονομάζει τον Mavaneh ως το πρόσωπο με το οποίο συνδεόταν το εγχώριο δίκτυο συνεργατών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ο Mavaneh βρίσκεται στο Ιράν. Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις του με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε εγκληματικά δίκτυα στην Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και τις επαφές του με άτομα που φέρονται να είχαν αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο ρόλος του Naji Sharifi Zindashti και οι διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα

Κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι ο Naji Sharifi Zindashti, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Mavaneh και στους επίδοξους εκτελεστές.

Ο Zindashti, ιρανικής καταγωγής με τουρκική υπηκοότητα, έχει συνδεθεί με τη διακίνηση ναρκωτικών και βρίσκεται στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών. Στην υπόθεση που ερευνάται στη Βόρεια Μακεδονία, φέρεται να είχε αναλάβει την εξεύρεση και τη στρατολόγηση προσώπων από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Naji Sharifi Zindashti, βαρώνος ναρκωτικών που εμπλέκεται στο κύκλωμα που σχεδίαζε δολοφονία στο ελληνικό έδαφος για λογαριασμό του Ιράν

Οι άνθρωποι που επιλέχθηκαν φέρονται να είχαν βαρύ ποινικό παρελθόν και διασυνδέσεις με κυκλώματα ναρκωτικών στη γειτονική χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η στρατολόγησή τους εντασσόταν σε ένα ευρύτερο σχέδιο, στο οποίο συμμετείχαν πρόσωπα με διαφορετικούς ρόλους και αρμοδιότητες.

Το όνομα του Zindashti έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αμερικανικές αρχές για φερόμενη εμπλοκή σε σχέδιο δολοφονίας Ιρανών αντιφρονούντων στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δικαστικά έγγραφα, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 συνεργάτες του φέρονται να χρησιμοποίησαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας για να προσεγγίσουν και να στρατολογήσουν άτομα από εγκληματικούς κύκλους στη Βόρεια Αμερική.

Στόχος, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ήταν η δολοφονία δύο ανθρώπων που είχαν εγκαταλείψει το Ιράν και διέμεναν στην πολιτεία του Μέριλαντ.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023 εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στις ΗΠΑ, ενώ τον Ιανουάριο του 2024 το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον του ίδιου και του δικτύου του.

Οι αμερικανικές αρχές περιγράφουν το συγκεκριμένο δίκτυο ως μηχανισμό που συνδέεται με προσπάθειες του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας (MOIS) να στοχοποιεί Ιρανούς αντιφρονούντες και ακτιβιστές στο εξωτερικό. Κυρώσεις έχουν επιβληθεί επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έρευνα οκτώ μηνών και πέντε συλλήψεις

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά τον Μάρτιο του 2026, όταν οι πρώτες πληροφορίες για τη δράση του δικτύου διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, τα μέλη του δικτύου πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, προκειμένου να συντονίζουν τις κινήσεις τους.

Οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση πέντε προσώπων, ηλικίας από 29 έως 73 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο των εκτελεστών.

Στις 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύλληψη στην Ελλάδα, όταν υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας εντοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές στα σύνορα και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές της χώρας του.

Ακολούθησαν επιχειρήσεις στα Σκόπια και στο Κουμάνοβο, όπου συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Συνολικά, πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα προφυλακίστηκαν, ενώ στον πέμπτο επιβλήθηκε κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. Ένα ακόμη άτομο εξακολουθεί να αναζητείται.

Τα ευρήματα που εξετάζουν οι αρχές

Ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της έρευνας έχουν τα ευρήματα από τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές εντόπισαν σημειωματάρια με στοιχεία επικοινωνίας, σχεδιάγραμμα στο οποίο είχε επισημανθεί συγκεκριμένη τοποθεσία, καθώς και πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε ότι «διαπιστώθηκε η αμοιβαία σύνδεση των ατόμων καθώς και η σύνδεσή τους με αλλοδαπούς πολίτες».

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπήρχαν ενδείξεις πως τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σχεδίαζαν «να διαπράξουν τρομοκρατική πράξη εναντίον στόχου στο έδαφος άλλης χώρας».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, τρία από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται είχαν ταξιδέψει στο Ιράν και σε χώρα του Κόλπου. Εκεί φέρονται να συναντήθηκαν με τον συντονιστή του σχεδίου και να έλαβαν οδηγίες σχετικά με τον στόχο, τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης της ενέργειας.

Ποιος ήταν ο στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης

Το βασικό ερώτημα που παραμένει στο επίκεντρο είναι ποιος ήταν ο στόχος του φερόμενου σχεδίου και ποια κίνητρα βρίσκονταν πίσω από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στο στόχαστρο φέρεται να είχε μπει Ισραηλινός, με ελληνικές ρίζες, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα και εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να ομολόγησε πως ο στόχος ήταν Ισραηλινός. Ωστόσο, τα κίνητρα της σχεδιαζόμενης επίθεσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί επίσημα.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν σημαντικό ρόλο στη Μοσάντ για την αποκάλυψη του σχεδίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ynet, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών διαβίβασε κρίσιμες πληροφορίες στις ελληνικές και τις βορειομακεδονικές αρχές, συμβάλλοντας στον εντοπισμό του δικτύου.

Το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε, επίσης, ότι είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις προς Ισραηλινούς επιχειρηματίες για ενδεχόμενο κίνδυνο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότεροι από ένας πιθανοί στόχοι.