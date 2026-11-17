Δίκτυο ατόμων με διασυνδέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, το οποίο φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση / δολοφονία στην Ελλάδα, αποκάλυψε η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA).

Ρόλο συνδέσμου ανάμεσα σε Ιρανούς και άτομα από τη Βόρεια Μακεδονία που φέρονται να στρατολογήθηκαν για τη δολοφονία συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα φέρεται να είναι ο Naji Sharifi Zindashti, καταζητούμενος από το FBI για υποθέσεις ναρκωτικών, αλλά και για απόπειρα δολοφονίας δύο ατόμων στο Μέριλαντ.

Ο Naji Sharifi Zindashti, ηλικίας 52 ή 54 ετών, φέρεται να είχε διασυνδέσεις τόσο με το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία όσο και με τον Ιρανό υπήκοο Edris Jahangiri Mavaneh. Ο τελευταίος φέρεται να διατηρεί επαφές με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο - Η ανακοίνωση της ΝSA

Σύμφωνα με ανακοίνωση της NSA, από τις αρχές του έτους πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις σε συνεργασία με την ΕΥΠ, ξένες υπηρεσίες και το υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο τον εντοπισμό σχεδίων τρομοκρατικών ενεργειών που συνδέονται με ιρανικούς παράγοντες.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε δίκτυο ατόμων που συνδέεται με τον Ιρανό Edris Jahangiri Mavaneh. Σύμφωνα με την NSA, ο συγκεκριμένος φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και με τον βαρόνο ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti.

Τα μέλη του δικτύου φέρονται να δραστηριοποιούνταν μέσα από εγκληματικές ομάδες και, υπό τις οδηγίες του Ιρανού, να είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη επίθεσης με στόχο τη δολοφονία συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα.

Οι έρευνες, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, αποκάλυψαν επίσης ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα πραγματοποιούσαν μυστικές συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε άλλες χώρες, προκειμένου να οργανώνουν επιχειρήσεις χωρίς να αποκαλύπτεται η εμπλοκή τους.

Η NSA επισημαίνει ότι αντίστοιχες απειλές έχουν αντιμετωπίσει και άλλες χώρες, ενώ τονίζει ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον προσώπων που ενδέχεται να συμμετέχουν σε δίκτυα με διασυνδέσεις με το Ιράν.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα σε Αθήνα και Βόρεια Μακεδονία, όπου και βρίσκονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών συνελήφθησε στα σύνορα στην Ελλάδα στις 12/11 και παραδόθηκε στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας.