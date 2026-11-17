Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Η προποφόλη, το ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό που εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρεται να ήταν η ουσία που προκάλεσε τον θάνατό του, σύμφωνα με το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ.

Στο πόρισμα των 30 σελίδων, καταγράφονται ακόμη οκτώ ουσίες που επιβάρυναν την κατάσταση του τραγουδιστή και συνέβαλαν στο μοιραίο αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα:

Προποφόλη Μιδαζολάμη φλουμαζενίλη Ολανζαπίνη Αριπιπραζόλη Λιδοκαΐνη Βενζοϋλεκγονίνη Κοκαΐνη

Το πόρισμα περιλαμβάνει, επίσης, επιστημονικές αναφορές σε ανάλογα περιστατικά, με ανάλυση της δράσης της προποφόλης και των υπόλοιπων οκτώ ουσιών, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό.

Η έκθεση του εργαστηρίου αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι στις 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά τη χορήγηση προποφόλης και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο τραγουδιστής παρουσίασε επεισόδιο άπνοιας. Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα, εάν υπήρχε στο ιατρείο δυνατότητα παροχής οξυγόνου, ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί ο θάνατός του.