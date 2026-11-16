Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ ξυλοκοπήθηκε από μαινόμενους Ρομά το Σάββατο 14/11 το βράδυ, όταν πήγε στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου να παραλάβει ασθενή για διακομιδή. Οι δράστες πέρασαν το ασθενοφόρο για ταξί και θέλησαν όλοι μαζί να μπουν μέσα για να συνοδεύσουν την συγγενή τους.

Για τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, διασώστη του ΕΚΑΒ, η νυχτερινή βάρδια, το περασμένο Σάββατο αποδείχτηκε βάρδια του τρόμου μετά την επίθεση που δέχτηκε από ομάδα Ρομά στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Κορωπί: «Οι Ρομά ήταν μεθυσμένοι μέσα στο ασθενοφόρο. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε»

«Την ώρα που πήγαμε να φύγουμε ήταν ήδη πέντε με έξι μέσα στο ασθενοφόρο και δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Η συνάδελφος προσπαθούσε να βάλει ορούς, να δώσει πρώτες βοήθειες σε ένα δεύτερο περιστατικό και δεν μπορούσε, δεν είχε το χώρο», λέει ο κ. Κωνσταντόπουλος.

Ο διασώστης, όπως λέει, πήγε να παραλάβει μία ασθενή και βρέθηκε περικυκλωμένος από τους ρομά που ήταν σε έξαλλη κατάσταση.

«Προσπαθώντας να τους κατεβάσουμε, επειδή ήταν όλοι μεθυσμένοι, τα πνεύματα οξύνθηκαν με κατάληξη τον προπηλακισμό», λέει στην κάμερα το θύμα, ενώ προσθέτει ότι τον χτύπησαν στον ώμο, ενώ ένας από τους δράστες δε δίστασε να του σκίσει τη στολή.

Κορωπί: Ο διασώστης έκανε τη διακομιδή ασθενών δαρμένος και με σκισμένα ρούχα

Ο διασώστης, αμέσως μετά την επίθεση, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Κορωπίου. Στη συνέχεια, όπως ήταν με σκισμένη τη στολή μπήκε στο ασθενοφόρο και μετέφερε τις δύο ασθενείς στον Ευαγγελισμό.

Για την υπόθεση έχουν συλλήφθεί τρεις Ρομά. Οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο με την κατηγορία της διατάραξης των λειτουργιών των υπηρεσίων υγείας.