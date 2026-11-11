Κορωπί: Τρία άτομα καταθέτουν για τις αναθυμιάσεις σε ιδιωτικό σχολείο

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρης για το συμβάν

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Στο νοσοκομείο 13 μαθητές από χημικά στην σχολική πισίνα / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου καθαρισμού, καταθέτουν για αναθυμιάσεις σε ιδιωτικό σχολείο στο Κορωπί που προκάλεσαν την μεταφορά 13 παιδιών στο νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της πισίνας, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών.
  • Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε σε εκκένωση και ενημέρωσε τις αρχές, ενώ τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους.
  • Η υπαιτιότητα βαρύνει την εταιρεία συντήρησης και η κολυμβητική δεξαμενή πληροί όλες τις προδιαγραφές.
  • Η ασφάλεια των μαθητών είναι προτεραιότητα και θα ληφθούν νομικά μέτρα κατά διαδόσεων που σχετίζουν το περιστατικό με το νερό της πισίνας.

Τρία άτομα έχουν κληθεί από την αστυνομία προκειμένου να καταθέσουν για το περιστατικό με τις αναθυμιάσεις σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί, που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο 13 παιδιά.

Στο Παίδων 13 μαθητές από εισπνοή χημικών σε πισίνα ιδιωτικού σχολείου

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον υπεύθυνο της εταιρείας καθαρισμού και τους δύο υπαλλήλους-συντηρητές, οι οποίοι ήταν παρόντες στο συμβάν και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη για το περιστατικό

Το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό στην οποία αναφέρει:

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.
Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου.

Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία».

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου. Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

To χρονικό με τις αναθυμιάσεις σε πισίνα ιδιωτικού σχολείου - Εκκενώσεις και μαθητές στο νοσοκομείο

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης, όταν σήμανε στις Αρχές συναγερμός μετά την έκλυση αερίων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης πισίνας στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί. Συνολικά 28 άτομα, μαθητές και ενήλικες, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Ειδικότερα, 13 παιδιά, ηλικίας 6 ετών, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε με τη μητέρα του, έπειτα από υπεύθυνη δήλωση.

Αναθυμιάσεις σε ιδιωτικό σχολείο στο Κορωπί

Στιγμιότυπα από το περιστατικό στο ιδιωτικό σχολείο στο Κορωπί / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Κορωπί: Τρεις προσαγωγές για τις αναθυμιάσεις σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο

Από τα 13 παιδιά, πέντε έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ παραμένουν για εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κανένα δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Παράλληλα, 13 ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ οι δύο συντηρητές της πισίνας διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αναφέρονται σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα άτομα ενδέχεται να εισέπνευσαν αέριο, πιθανότατα χλώριο, από τα χημικά που χρησιμοποιούνται στην πισίνα.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο. Το ΕΚΑΒ επικοινώνησε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά των ατόμων για ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

Κόψε τις επαναλήψεις και κράτησε τα βασικάΣύμπτυξε το σε δύο σύντομες παραγράφους

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