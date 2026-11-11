Τρία άτομα έχουν κληθεί από την αστυνομία προκειμένου να καταθέσουν για το περιστατικό με τις αναθυμιάσεις σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί, που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο 13 παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον υπεύθυνο της εταιρείας καθαρισμού και τους δύο υπαλλήλους-συντηρητές, οι οποίοι ήταν παρόντες στο συμβάν και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη για το περιστατικό

Το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό στην οποία αναφέρει:

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου.

Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία».

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου. Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

To χρονικό με τις αναθυμιάσεις σε πισίνα ιδιωτικού σχολείου - Εκκενώσεις και μαθητές στο νοσοκομείο

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης, όταν σήμανε στις Αρχές συναγερμός μετά την έκλυση αερίων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης πισίνας στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί. Συνολικά 28 άτομα, μαθητές και ενήλικες, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Ειδικότερα, 13 παιδιά, ηλικίας 6 ετών, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε με τη μητέρα του, έπειτα από υπεύθυνη δήλωση.

Στιγμιότυπα από το περιστατικό στο ιδιωτικό σχολείο στο Κορωπί / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Από τα 13 παιδιά, πέντε έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ παραμένουν για εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κανένα δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Παράλληλα, 13 ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ οι δύο συντηρητές της πισίνας διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αναφέρονται σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα άτομα ενδέχεται να εισέπνευσαν αέριο, πιθανότατα χλώριο, από τα χημικά που χρησιμοποιούνται στην πισίνα.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο. Το ΕΚΑΒ επικοινώνησε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά των ατόμων για ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

Κόψε τις επαναλήψεις και κράτησε τα βασικάΣύμπτυξε το σε δύο σύντομες παραγράφους