«Mother Tongue» της Γεωργίας Τσαγκαράκη στο Theatre of the No

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά το «Mother Tongue» της Γεωργίας Τσαγκαράκη, έναν καταιγιστικό γυναικείο μονόλογο που επιστρέφει στη σκηνή μετά την επιτυχημένη παρουσίασή του τον Δεκέμβριο του 2025.

Η παράσταση θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Με έναν ιδιαίτερο συνδυασμό stand-up comedy, spoken word, αφήγησης και animation, και μέσα από τη διαρκή εναλλαγή αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, το «Mother Tongue» κινείται ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό, μετατρέποντας την προσωπική ιστορία της ηρωίδας σε μια έντονη σκηνική εμπειρία.

Η φετινή επιστροφή συνοδεύεται από μια νέα πρωτοβουλία, με στόχο να επεκτείνει τον διάλογο γύρω από τις θεματικές του έργου. Μετά από επιλεγμένες παραστάσεις θα πραγματοποιούνται ανοιχτές συζητήσεις με προσκεκλημένους ειδικούς ψυχικής υγείας και τη συμμετοχή της δημιουργού, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και δραματοθεραπεύτριας Γεωργίας Τσαγκαράκη. Οι συζητήσεις θα εστιάζουν σε ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης, ψυχικού τραύματος και των επιπτώσεών του.

Κεντρικό πρόσωπο είναι η Skyler Doukas, μια μεσήλικη Ελληνίδα stand-up κωμικός που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Έπειτα από χρόνια απουσίας, επιστρέφει στην Ελλάδα και έρχεται αντιμέτωπη με τις καθοριστικές εμπειρίες της ζωής της: τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της, την απώλεια του πατέρα της και τη σεξουαλική κακοποίηση από τον νέο σύζυγο της μητέρας της. Μέσα από το χιούμορ και την προσωπική της αφήγηση, επιχειρεί να αναμετρηθεί με το παρελθόν και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με αυτό.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Το Mother Tongue διαπραγματεύεται τη δύναμη της μητρικής γλώσσας και τη σύνδεσή της με τις αναμνήσεις που διαμορφώνονται καθώς μεγαλώνουμε. Μιλά για τη μητέρα-πατρίδα και τις προσδοκίες που εναποθέτουμε σε αυτήν, ίσως μάταια. Για το πένθος της απώλειας, τη βία της κακοποίησης και το τραύμα που στοιχειώνει το θύμα.

Η σκηνοθετική πρόκληση έγκειται στην εξισορρόπηση της κωμικής και της τραγικής διάστασης του έργου, αλλά και στη λεπτή ισορροπία που δημιουργείται ανάμεσα στις δύο γλώσσες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός κοινού τόπου μεταξύ ερμηνεύτριας και κοινού, όπου τα άλλοτε δύσκολα και άλλοτε κωμικά γεγονότα της ζωής της ηρωίδας βιώνονται και εκτίθενται σε ένα εκρηκτικό παρόν

Συζητήσεις με ειδικούς ψυχικής υγείας και ανοιχτή συμμετοχή του κοινού.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου: «Το αποτύπωμα του τραύματος στο σώμα και τον λόγο» , με τη συμμετοχή της Βενετίας Μπενετή , δραματοθεραπεύτριας, και της Γεωργίας Τσαγκαράκη.

, με τη συμμετοχή της , δραματοθεραπεύτριας, και της Γεωργίας Τσαγκαράκη. Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: «Μητρική γλώσσα και προδοσία: το τραύμα της εγγύτητας», με τη συμμετοχή της Δόμνας Βεντουράτου , κλινικής ψυχολόγου και τραυματοθεραπεύτριας EMDR.

με τη συμμετοχή της , κλινικής ψυχολόγου και τραυματοθεραπεύτριας EMDR. Τρίτη 8 Δεκεμβρίου: «Το νήμα του τραύματος», με καλεσμένους την Αριστέα Κοντραφούρη, δραματοθεραπεύτρια, παιγνιοθεραπεύτρια, ηθοποιό, κοινωνική θεολόγο και θρησκειολόγο, και τον Ιωάννη Πίμπα, ψυχολόγο MSc, συνιδρυτές και επιστημονικά υπεύθυνοι του χώρου ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης «Το Νήμα».

Οι προσκεκλημένοι ψυχολόγοι και ειδικοί θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα από τις επίσημες σελίδες του θεάτρου κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Γεωργία Τσαγκαράκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Βικτώρια Κόκκιζα

Μουσική σύνθεση – Ηχοτοπία: Στέφανος Γιακουμάκης

Σχεδιασμός φωτισμού: Μαρία Αθανασοπούλου

Σχεδιασμός – Animation: Ζίνα Παπαδοπούλου

Σχεδιασμός και κατασκευή σκηνικού: Χάρης Γερμανίδης

Επιμέλεια κοστουμιών: Βικτώρια Κόκκιζα

Ακούγονται οι φωνές των: Θέμη Πάνου, Ιζαμπέλλα Λουίζα Κυριαζή και Εύα Γερμανίδη

Συντελεστές

Φωτογραφίες – Βίντεο παράστασης: Χάρης Γερμανίδης

Σχεδιασμός αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη (eliakareli@hotmail.com)

Παραστάσεις: 9 Νοεμβρίου -14 Δεκεμβρίου

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Τιμή εισιτηρίου: 15€ - Ειδικές τιμές για Φοιτητές -Ανέργους, Ατέλεια

Προειδοποίηση περιεχομένου: Η παράσταση περιλαμβάνει αναφορές σε σεξουαλική κακοποίηση και τραυματικές εμπειρίες, καθώς και έντονα φωτεινά εφέ (flashing lights). Συνιστάται για θεατές ηλικίας 16 ετών και άνω.

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

