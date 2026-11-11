Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τι απάντησε για την απουσία του Συρίγου από την εκπομπή

«Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να είμαι συνεπής στα λόγια μου»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη απέφυγε να σχολιάσει την απουσία του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.
  • Τόνισε τη σημασία της ακεραιότητας των ανθρώπων και την απόφασή της να μην μιλάει για προσωπικά θέματα άλλων.
  • Αναφέρθηκε σε πιθανή συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη απαντήσει δημόσια.
  • Παραβρέθηκε σε εκδήλωση για τον πατέρα της, Γιάννη Ζουγανέλη, που έχει προσωπική σημασία για εκείνη.
  • Η παρουσία της συνδέεται με τις παιδικές της αναμνήσεις από το θέατρο 'Αχ, Μαρία'.

Την απάντησή της για την απουσία του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου κλήθηκε να δώσει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, όταν οι δημοσιογράφοι τη συνάντησαν σε πρόσφατη έξοδό της. Η τραγουδίστρια δεν θέλησε να σχολιάσει το θέμα, επιλέγοντας να παραμείνει πιστή στη στάση που, όπως είπε, έχει κρατήσει μέχρι σήμερα απέναντι στους ανθρώπους και τις προσωπικές τους υποθέσεις.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Πιασμένοι χέρι χέρι στα Ματογιάννια

«Έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις, έχω δηλώσει αμέτρητες φορές πόσο πολύ πιστεύω στην ακεραιότητα των ανθρώπων, και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να είμαι συνεπής στα λόγια μου. Δε μιλάω ποτέ για κανέναν, δεν έχω μιλήσει για κανέναν, ε, για το όνομά του», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τι απάντησε για την απουσία του Συρίγου από την εκπομπή

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δέχτηκε επίσης ερώτηση για την πρόσφατη αναφορά του ονόματός της σε πιθανή συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα. Η ίδια υπενθύμισε πως έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια, χωρίς να επιθυμεί να δώσει συνέχεια.

«Έχω απαντήσει, οπότε επειδή θα έχω απαντήσει και επειδή πραγματικά βιάζομαι, σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ», είπε.

Νίκος Συρίγος-Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Νίκος Συρίγος-Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό του πατέρα της, Γιάννη Ζουγανέλη, σε μια στιγμή που είχε και προσωπική σημασία για εκείνη. Όπως εξήγησε, η παρουσία της δεν είχε να κάνει μόνο με τη στήριξή της προς εκείνον, αλλά και με τις δικές της αναμνήσεις από το «Αχ, Μαρία», καθώς εκεί μεγάλωσε, περνώντας μεγάλο μέρος των παιδικών της χρόνων στα καμαρίνια.

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«Δεν είναι μόνο στήριξη, είναι και εμένα η ζωή μου. Έχω μεγαλώσει στα καμαρίνια του “Αχ, Μαρία”, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρθηκαν και αναφέρονται και στο βιβλίο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, οι παιδικές μου αναμνήσεις, και έτσι μπορώ να πω ότι ήταν και συγκινητικά», ανέφερε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
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