Στη Λισαβόνα βρέθηκε πρόσφατα η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται στιγμές από το ταξίδι της στην πορτογαλική πρωτεύουσα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Με τις αναρτήσεις της έδωσε εικόνα από σημεία που επισκέφθηκε, αλλά κι από το πώς βίωσε την πόλη.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media τη δείχνουν σε διαφορετικά μέρη της Λισαβόνας, καταγράφοντας στιγμές από την απόδρασή της στην Πορτογαλία. Η ίδια συνόδευσε το υλικό με ένα προσωπικό σχόλιο για όσα της άφησε το ταξίδι.

«Το ταξίδι στη Λισαβόνα όπως και κάθε ταξίδι, μου άφησε πάλι ένα κάρο στιγμές να γεμίζουν την κάθε μου μέρα με αναμνήσεις. Ένα κίτρινο τραμ που κατεβαίνει αργά τις κατηφόρες, στριμώχνεται ανάμεσα στα παλιά σπίτια και μοιάζει κάθε τόσο να ξεπηδά από μια άλλη εποχή. Τα μπαλκόνια με τα ρούχα να στεγνώνουν στον αέρα. Τις γυαλισμένες πέτρες της παλιά πόλης από τα βήματα ανθρώπων», έγραψε.

Η ανάρτηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη

Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο... φωτογράφος στο ταξίδι της Ελεωνόρας, όμως η πρώτη μας σκέψη πηγαίνει στον σύντροφό της Νίκο Συρίγο.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κι ο Νίκος Συρίγος είναι μαζί από την άνοιξη του 2023, διατηρώντας μια σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ουσιαστική επικοινωνία. Η πρώτη τους επαφή έγινε σε επαγγελματικό επίπεδο, όταν ο δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από την τραγουδίστρια, και σταδιακά δημιουργήθηκε μεταξύ τους ένας δυνατός δεσμός.

Αν και πρόκειται για δύο πολύ αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο της μουσικής και της δημοσιογραφίας, επιλέγουν συνειδητά να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα. Οι κοινές τους εμφανίσεις είναι επιλεγμένες, ενώ όποτε αναφέρονται ο ένας στον άλλον σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, το κάνουν με διακριτικότητα, εκφράζοντας την εκτίμηση και την υποστήριξη που τρέφουν αμοιβαία.