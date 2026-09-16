Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια

Οι «εφεδρείες» και τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 23:21 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
16.09.26 , 23:05 Ελένη Τσολάκη: Εννέα χρόνια παντρεμένη με τον Παύλο Πετρουλάκη!
16.09.26 , 22:49 Διαρρήκτης έμπαινε σε Airbnb, έτρωγε, έκανε μπάνιο και έκλεβε αντικείμενα!
16.09.26 , 22:48 Κιμ Καρντάσιαν: Συμβολική αποζημίωση μόλις 1 ευρώ για τη ληστεία στο Παρίσι
16.09.26 , 22:25 Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
16.09.26 , 22:04 Μέση Ανατολή: Φουντώνει ο πόλεμος με επιθέσεις των Χούθι
16.09.26 , 22:02 Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς»... ρεπόρτερ στον Ευαγγελάτο!
16.09.26 , 22:01 Μαζωνάκης: «Στους γιατρούς πήγαιναν δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, πολιτικοί»
16.09.26 , 21:40 Opel: Το πρωτότυπο που θα δείξει το μέλλον της εταιρείας
16.09.26 , 21:34 Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης
16.09.26 , 21:28 Αποκάλυψη Star για Μαζωνάκη: Η έκθεση του έμπειρου αστυνομικού
16.09.26 , 21:12 Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια
16.09.26 , 20:52 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι εικόνες από το ταξίδι της στη Λισαβόνα!
16.09.26 , 20:40 ΦΙΛΠΑ: 21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith”
16.09.26 , 20:33 Τζένη Μελιτά: Γιορτάζει τρία χρόνια γάμου με τον Σπύρο Μαργαρίτη!
Μαζωνάκης: Το κελί της γιατρού στον Κορυδαλλό - Αντιδρούν οι κρατούμενες
Μαζωνάκης: «Στους γιατρούς πήγαιναν δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, πολιτικοί»
Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς»... ρεπόρτερ στον Ευαγγελάτο!
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Αποκάλυψη Star για Μαζωνάκη: Η έκθεση του έμπειρου αστυνομικού
Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια»
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις
Καραβοκύρη για υπνωτιστή Μαζωνάκη - Η βιωματική εμπειρία της δημοσιογράφου
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Ευγενίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για δύσκολο χειμώνα στην ενέργεια λόγω ανατιμήσεων και εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε για τις προκλήσεις και ζήτησε δράση.
  • Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με συμμετοχή υπουργών για μέτρα στήριξης, αναμένονται αποφάσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου.
  • Η κυβέρνηση διαθέτει 150-200 εκατ. ευρώ για στήριξη από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο, με πιθανή παράταση επιδότησης καυσίμων.
  • Ανησυχία για τις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς ευρωπαϊκή συνεργασία στα μέτρα.

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για δύσκολο χειμώνα στο μέτωπο της ενέργειας και των καυσίμων μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή  και προσπαθεί να δει τι θα κάνει, ώστε να προστατευθούν οι πολίτες απέναντι στις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις. 

Κρίση στον Κόλπο: Οι πολλαπλές συγκρούσεις προκαλούν χάος

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή ήταν σαφής: έρχεται «δύσκολος χειμώνας» προειδοποίησε, συνεπώς απαιτείται και δράση. Εξ ου και σήμερα το απόγευμα έγινε με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, αν και οι όποιες αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Σεπτεμβρίου. 

Μητσοτάκης: «Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»

Οι «εφεδρείες» και τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης 

Ως προς τα δεδομένα, η κυβέρνηση έχει μια «κάβα»  150-200 εκ. ευρώ για μέτρα στήριξης για τρεις μήνες από Οκτώβριο ως Δεκέμβριο, ενώ  ερώτημα είναι αν μπορούν να σκεφτούν και κάτι ευρύτερο. 

Σίγουρα, στο τραπέζι της Κυβέρνησης είναι η παράταση της επιδότησης στην αντλία, ενώ αυτή την ώρα η επιδότηση του diesel κοστίζει 30 εκατ. ευρώ τον μήνα. 

Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Υπάρχει επίσης ανησυχία για το φυσικό αέριο που επηρεάζει τις τιμές του ρεύματος. Η μεγάλη ανησυχία αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί εξετάζεται η ενίσχυση του επιδόματος που θα δοθεί, αλλά αυτό δεν λύνει ως τώρα το πρόβλημα της υψηλής τιμής. 

Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται αύξηση 100 ευρώ από το 2027

Πάντως, βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει «ευρωπαϊκή ομπρέλα» στα μέτρα και πρακτικά κάθε χώρα  κάνει ό,τι μπορεί μόνη της.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΥΣΙΜΑ
 |
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 |
ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ DIESEL
 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ενοικιαστήρια
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου: Έως 3.200 ευρώ σε 1,05 εκατ. δικαιούχους
ΔΥΠΑ: Νέες Θέσεις Εργασίας - Ποιοι Είναι Σε Προτεραιότητα
Οικονομια
ΔΥΠΑ: Ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας - Ποιοι είναι σε προτεραιότητα
Το payzy έγινε Magenta Pay
Οικονομια
Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή
Ενοίκια:Στον Αέρα Η Πληρωμή Μέσω Τράπεζας - Νέα Παράταση
Οικονομια
Ενοίκια: Νέα παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας
Ελαικομικό Μητρώο: Παράταση Υποχρεωτικών Δηλώσεων Συγκομιδής
Οικονομια
Ελαικομικό Μητρώο: Παράταση στις υποχρεωτικές δηλώσεις για τη συγκομιδή
Επιστροφή ενοικίου
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ: Ποσά, δικαιούχοι και προθεσμίες
Market Pass 2026: Νέα Ανατροπή Στο Χρονοδιάγραμμα
Οικονομια
Market Pass 2026: Νέα ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα - Το 2027 οι πληρωμές
400 ευρώ στους συνταξιούχους στις 30 Νοεμβρίου
Οικονομια
Επίδομα 400 ευρώ: Έκλεισε η ημερομηνία που θα το πάρουν οι συνταξιούχοι
ακίνητα
Οικονομια
Ανακαίνιση Κατοικίας: Μεγάλη «τρύπα» μεταξύ επιλέξιμων και δικαιούχων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top