Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για δύσκολο χειμώνα στο μέτωπο της ενέργειας και των καυσίμων μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προσπαθεί να δει τι θα κάνει, ώστε να προστατευθούν οι πολίτες απέναντι στις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή ήταν σαφής: έρχεται «δύσκολος χειμώνας» προειδοποίησε, συνεπώς απαιτείται και δράση. Εξ ου και σήμερα το απόγευμα έγινε με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, αν και οι όποιες αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι «εφεδρείες» και τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης

Ως προς τα δεδομένα, η κυβέρνηση έχει μια «κάβα» 150-200 εκ. ευρώ για μέτρα στήριξης για τρεις μήνες από Οκτώβριο ως Δεκέμβριο, ενώ ερώτημα είναι αν μπορούν να σκεφτούν και κάτι ευρύτερο.

Σίγουρα, στο τραπέζι της Κυβέρνησης είναι η παράταση της επιδότησης στην αντλία, ενώ αυτή την ώρα η επιδότηση του diesel κοστίζει 30 εκατ. ευρώ τον μήνα.

Υπάρχει επίσης ανησυχία για το φυσικό αέριο που επηρεάζει τις τιμές του ρεύματος. Η μεγάλη ανησυχία αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί εξετάζεται η ενίσχυση του επιδόματος που θα δοθεί, αλλά αυτό δεν λύνει ως τώρα το πρόβλημα της υψηλής τιμής.

Πάντως, βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει «ευρωπαϊκή ομπρέλα» στα μέτρα και πρακτικά κάθε χώρα κάνει ό,τι μπορεί μόνη της.

