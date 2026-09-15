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Πηγή: Νewpost.gr / Φωτογραφία Pexels
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Περιθώριο μόλις 15 ημερών έχουν χιλιάδες ενοικιαστές για να «κλειδώσουν» την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου, ελέγχοντας ότι τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην Εφορία είναι σωστά.

Η 30ή Σεπτεμβρίου αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία, καθώς μέχρι τότε οι δικαιούχοι μπορούν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στη φορολογική τους δήλωση, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν το ποσό που θα λάβουν.

Η επιστροφή θα υπολογιστεί αυτόματα με βάση τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο δηλωμένο ενοίκιο, στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο, στον IBAN αλλά και στις περιπτώσεις αλλαγής κατοικίας ή φοιτητικής στέγης.

Τα σημεία που πρέπει να ελέγξουν οι ενοικιαστές

Το πρώτο που πρέπει να εξετάσουν οι δικαιούχοι είναι εάν το ενοίκιο που εμφανίζεται στο Ε1 αντιστοιχεί στο ποσό που πραγματικά κατέβαλαν μέσα στο 2025. Για την κύρια κατοικία λαμβάνονται υπόψη οι κωδικοί 811 έως 816, ενώ για τη φοιτητική κατοικία οι κωδικοί 817 έως 822.

Εάν υπάρχει λάθος στο ποσό ή στον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, απαιτείται τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται για όσους άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025 ή είχαν περισσότερα από ένα μισθωτήρια. Στη δήλωση θα πρέπει να αποτυπώνονται σωστά τόσο οι διαφορετικές περίοδοι μίσθωσης όσο και τα ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε κατοικία.

Έλεγχος χρειάζεται και στις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, καθώς οι φορολογούμενοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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