«Γαλάζια» και αντιπολιτευτικά πυρά κατά Π. Μαρινάκη που πρότεινε περιορισμό του επιδοματος ανεργίας στους δύο μήνες / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star (αρχείου)

Το επίδομα ανεργίας χορηγείται από τη ΔΥΠΑ σε μισθωτούς που απολύθηκαν ή έληξε η σύμβασή τους, εφόσον συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης. Η τακτική επιδότηση διαρκεί από 5 έως 12 μήνες, ενώ η αίτηση πρέπει να κατατεθεί μέσα σε 60 ημέρες από την επομένη της λύσης ή της λήξης της εργασιακής σχέσης. Όσοι αποχωρούν οικειοθελώς δεν δικαιούνται την παροχή.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα ανεργίας;

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας, όπως ονομάζεται επίσημα, αφορά ασφαλισμένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για τους οποίους καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Η απόλυση ή η λήξη μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν αρκεί από μόνη της για την έγκριση. Χρειάζεται να πληρούνται και οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Κατά την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι άνεργος, ικανός και διαθέσιμος για εργασία, χωρίς παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση.

Πόσα ένσημα χρειάζονται για την πρώτη επιδότηση;

Για εργαζόμενο που ζητά επίδομα για πρώτη φορά, η βασική προϋπόθεση είναι να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας στο προηγούμενο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες πριν από τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης.

Παράλληλα, απαιτούνται 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε καθένα από τα δύο προηγούμενα έτη, πριν από την έναρξη της επιδότησης. Επομένως, η συμπλήρωση 125 ενσήμων δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την παροχή: εξετάζεται και η κατανομή της εργασίας στα προηγούμενα χρόνια.

Για όσους έχουν επιδοτηθεί ξανά, ελέγχεται επίσης το όριο των 400 ημερήσιων επιδομάτων στην προηγούμενη τετραετία. Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για επιμέρους κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι οικοδόμοι.