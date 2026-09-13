Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός 36χρονης και του πατέρα της με ρόπαλα

Στο επίκεντρο των ερευνών ο πρώην σύντροφός της

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Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 12/9 στον Πύργο, με μια 36χρονη γυναίκα και τον πατέρα της να καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν επίθεση έξω από το σπίτι τους. Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές αναζητούν δύο νεαρούς, ηλικίας 26 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πρώην σύντροφος της 36χρονης έφτασε στην περιοχή μαζί με έναν φίλο του. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και να κρατούσαν ρόπαλα.

Αρχικά, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, προκάλεσαν ζημιές στα αυτοκίνητα της γυναίκας και του πατέρα της. Όταν οι δύο τους βγήκαν από το σπίτι για να δουν τι συμβαίνει, ακολούθησε η επίθεση.

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Πύργος: Τραυματίστηκαν η γυναίκα και ο πατέρας της

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 36χρονη φέρεται να προσπάθησε να αμυνθεί και κατάφερε να τραβήξει την κουκούλα από το πρόσωπο του ενός άνδρα. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε στις αρχές, αναγνώρισε τον πρώην σύντροφό της.

Από τα χτυπήματα η γυναίκα τραυματίστηκε και υπέστη κατάγματα, ενώ ο πατέρας της δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Πύργου για να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο παραμένουν υπό προστατευτική φύλαξη, καθώς φέρεται να εξέφρασαν φόβους για το ενδεχόμενο νέου περιστατικού.

Οι δύο άνδρες που καταγγέλλεται ότι εμπλέκονται στην επίθεση αποχώρησαν από το σημείο και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

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