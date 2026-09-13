Όταν οι συνθήκες αλλάζουν γρήγορα, πρέπει να αλλάζουν μαζί τους και οι προτεραιότητές σoυ

Ας το παραδεχτούμε: μια ζωή χωρίς στρες δεν υπάρχει. Υπάρχει απλώς η ζωή, με περισσότερες ή λιγότερες καταστάσεις που πηγαίνουν στραβά στις πιο ακατάλληλες στιγμές - και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να τις διαχειριστούμε.

Η Mayo Clinic επισημαίνει εδώ και χρόνια ότι το στρες αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού και όχι προσωπική αποτυχία. Κι όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι κάτι κάνουν λάθος. Σαν να μην καταφέρνουν να «ζήσουν σωστά».

Το στρες δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του και να μάθουμε πώς να αντιδρούμε πριν η κατάσταση φτάσει στο σημείο να νιώθουμε ότι καταρρέουμε.

Σταμάτα να προσποιείσαι ότι δεν συμβαίνει τίποτα

Η ανάγκη να υποβαθμίζουμε μια δύσκολη κατάσταση είναι απολύτως κατανοητή. Κανείς δεν θέλει να είναι ο άνθρωπος που βλέπει καταστροφές παντού. Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα στο να διατηρείς την ψυχραιμία σου και στο να προσποιείσαι ότι ένα πρόβλημα δεν υπάρχει.

Το να αναγνωρίζεις τι ακριβώς πηγαίνει στραβά - τόσο στον εαυτό σου όσο και στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου - μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη ρύθμιση της αντίδρασης του οργανισμού στο στρες.

Παύση πριν δράσεις

Ο πανικός μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι το να κάνεις συνεχώς πράγματα είναι παραγωγικό. Δεν είναι. Όταν όλα μοιάζουν επείγοντα, η φυσική μας αντίδραση είναι να αρχίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε, μόνο και μόνο για να αισθανθούμε ότι έχουμε ξανά τον έλεγχο.

Η πιο έξυπνη κίνηση, όμως, είναι να σταματήσεις πρώτα. Το να συγκεντρώσεις τις σκέψεις σου πριν δράσεις αποτελεί ένδειξη σωστής διαχείρισης - είτε έχεις κάποιον επίσημο ηγετικό ρόλο είτε όχι. Εξάλλου, εσύ εξακολουθείς να ηγείσαι της δικής σου ζωής. Πάρε μερικές βαθιές αναπνοές πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Αυτές οι λίγες στιγμές παύσης μπορούν να σε γλιτώσουν από πολλές παρορμητικές επιλογές.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου