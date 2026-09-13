Η κατάθεση της νοσηλεύτριας που δείχνει ότι η γιατρός συναντούσε τον Μαζωνάκη πιο τακτικά απ' ότι ισχυρίζεται / Mega

Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα των Αρχών να επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στα όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά και σε δεδομένα που εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικές συσκευές και μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στην υπόθεση.

Το χρονικό διάστημα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ, οι καταθέσεις γιατρών και εργαζομένων, αλλά και στοιχεία που φέρεται να ανακτήθηκαν από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές δημιουργούν ένα σύνθετο παζλ. Οι Αρχές καλούνται πλέον να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής βρέθηκε στο ιατρείο έως την άφιξη των διασωστών και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης ενός τόσο σοβαρού περιστατικού.

Το ιατρείο όπως βρέθηκε κατά την έρευνα, αφού είχε καθαριστεί / Alpha

Μαζωνάκης: Τα λεπτά πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει αποκτήσει το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να ζητηθεί βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας, όταν το πλήρωμα έφτασε στο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ενώ οι γιατροί φέρεται να είχαν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι ενημερώθηκε πως είχε προηγηθεί περίπου δεκάλεπτη ΚΑΡΠΑ και είχε χορηγηθεί αδρεναλίνη. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, στον χώρο υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος φέρεται να μην ήταν σε λειτουργία.

«Στις 16:26 μπήκα στο δωμάτιο που βρισκόταν ο θανών, ο γιατρός του έκανε "ΚΑΡΠΑ". Ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση.

Ο ιατρός μας ενημέρωσε ότι έκανε για διάστημα δέκα λεπτών "ΚΑΡΠΑ" πριν την άφιξη μας και πως του είχαν χορηγήσει και ένα μιλιγκράμ αδρεναλίνη. Ο ίδιος μας ανέφερε ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή, το οποίο όμως δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο».

Τι βρέθηκε στο ιατρείο / Apha

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν αφορά μόνο το τι έγινε όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, αλλά κυρίως όσα προηγήθηκαν. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πότε παρουσιάστηκε η κρίσιμη επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, ποιοι ήταν παρόντες και ποιες ενέργειες έγιναν μέχρι να ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση εργαζόμενης στο ιατρείο, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εικόνα που είχε σχηματίσει για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την κατάρρευσή του δεν φαίνεται να ήταν ίδια με αυτή που περιγράφεται από άλλες πλευρές της υπόθεσης.

Ο φάκελος «Μαζωνάκης» και τα ψηφιακά ίχνη

Παράλληλα με τις μαρτυρίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει τα ψηφιακά δεδομένα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο.

Σε έναν από τους υπολογιστές φέρεται να εντοπίστηκε αρχείο με το όνομα «Μαζωνάκης Γιώργος». Το συγκεκριμένο αρχείο εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί τι περιείχε και αν μπορεί να δώσει πληροφορίες για προηγούμενες επισκέψεις, εξετάσεις ή άλλες επαφές του τραγουδιστή με το συγκεκριμένο ιατρείο. Η εγκληματολογική ανάλυση των ηλεκτρονικών δεδομένων θεωρείται κρίσιμη, καθώς μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία που είχαν διαγραφεί.

Ακόμη ένα στοιχείο που έχει τραβήξει την προσοχή των ερευνητών είναι μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία φέρεται να είχε διαγραφεί από το κινητό της γιατρού και στη συνέχεια ανακτήθηκε. Στην εικόνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τραγουδιστής εμφανίζεται ξαπλωμένος σε ιατρικό κρεβάτι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι Αρχές εξετάζουν και αναφορές για διαγραφή αρχείων που αφορούν ραντεβού, καθώς και για εργασίες καθαρισμού του χώρου και του εξοπλισμού μετά το περιστατικό. Πρόκειται για ζητήματα που δεν αποτελούν από μόνα τους απόδειξη ευθύνης, όμως είναι εύλογο να διερευνηθούν στο πλαίσιο μιας δικαστικής έρευνας.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η παρουσία συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού στο ιατρείο. Μεταξύ των ευρημάτων που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνεται συσκευή φυγοκέντρησης που φέρεται να ήταν κρυμμένη σε ντουλάπα, ενώ οι Αρχές έχουν καταγράψει και την ύπαρξη δεύτερης συσκευής.

Το ιατρείο στο Κολωνάκι / Alpha

Μαζωνάκης: Σε «λαϊκή αγρυπνία» η σορός του

Σε «λαϊκή αγρυπνία» θα τεθεί η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη, από σήμερα του απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή, η «λαϊκή αγρυπνία» θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας από τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η οικογένεια Μαζωνάκη, επιθυμεί όσοι παρευρισκόμενου αντί στεφάνου να ενισχύσουν το Εθελοντικό Κέντρο Ελλάδας, Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

Μαζωνάκης: Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Όσο προχωρά η έρευνα, τόσο περισσότερα κομμάτια προστίθενται στην υπόθεση, χωρίς όμως να έχουν ακόμη όλες οι πλευρές τους οριστικές απαντήσεις.

Το βασικό ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί το ακριβές ιατρικό ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη σε σχέση με το συγκεκριμένο ιατρείο, η κατάσταση στην οποία έφτασε εκεί, η θεραπευτική διαδικασία που είχε προηγηθεί και, κυρίως, η αλληλουχία των γεγονότων από την πρώτη στιγμή που παρουσίασε πρόβλημα μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή. Εκεί θα κληθούν να δώσουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα και να απαντήσουν στα ερωτήματα που έχουν προκύψει από τις καταθέσεις και τα ευρήματα της έρευνας.