Ανακοίνωση για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε η οικογένειά του, με την οποία γνωστοποιεί ότι η σορός του θα τεθεί σε «λαϊκή αγρυπνία».

Όπως αναφέρεται, όσοι φίλοι και θαυμαστές το επιθυμούν θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν από κοντά τον μεγάλο καλλιτέχνη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, καθώς η σορός του θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία.

Η «λαϊκή αγρύπνια» θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία μόνο της οικογένειας.

Σε λαϊκό προσκύνημα πριν την κηδεία θα τεθεί η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη»