Τα 46α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Σίσσυ Χρηστίδου, έχοντας κάθε λόγο να χαμογελά και να απολαμβάνει τη δική της ξεχωριστή ημέρα.
Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας υποδέχεται τη νέα αυτή χρονιά της ζωής της με θετική διάθεση και, όπως φαίνεται μέσα από την ανάρτησή της, με μια πιο ανέμελη διάθεση απέναντι στα πράγματα.
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Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της, γράφοντας με χιούμορ:
«If you’re wondering in what age you stop giving a damn… It’s 46! 🥳❤️» Δηλαδή: «Αν αναρωτιέσαι σε ποια ηλικία σταματάς να νοιάζεσαι… είναι τα 46!»
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Η Σίσσυ Χρηστίδου συνόδευσε την ανάρτησή της με τα hashtags #BirthdayGirl και #Blessed, δείχνοντας πως θέλει να υποδεχτεί τα 46 της με χαμόγελο, χωρίς να δίνει πλέον τόση σημασία σε όσα δεν αξίζουν την ενέργειά της.
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που αγαπά, αλλά και σε όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
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