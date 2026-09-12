Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε 46 και το γιορτάζει με χιούμορ & φωτογραφίες

«Αν αναρωτιέσαι σε ποια ηλικία σταματάς να νοιάζεσαι… είναι τα 46!»

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Σίσσυ Χρηστίδου: Γιορτάζει τα 46α γενέθλιά της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου γιορτάζει σήμερα τα 46α γενέθλιά της.
  • Η παρουσιάστρια εκφράζει θετική διάθεση και χιούμορ μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με λεζάντα που δηλώνει ότι στα 46 σταματάς να νοιάζεσαι.
  • Χρησιμοποίησε τα hashtags #BirthdayGirl και #Blessed για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της.
  • Η ημέρα είναι αφιερωμένη στους αγαπημένους της και στις επιτυχίες της.

Τα 46α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Σίσσυ Χρηστίδου, έχοντας κάθε λόγο να χαμογελά και να απολαμβάνει τη δική της ξεχωριστή ημέρα.

Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε 46 και το γιορτάζει με χιούμορ & φωτογραφίες

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας υποδέχεται τη νέα αυτή χρονιά της ζωής της με θετική διάθεση και, όπως φαίνεται μέσα από την ανάρτησή της, με μια πιο ανέμελη διάθεση απέναντι στα πράγματα.

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Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της, γράφοντας με χιούμορ:

«If you’re wondering in what age you stop giving a damn… It’s 46! 🥳❤️» Δηλαδή: «Αν αναρωτιέσαι σε ποια ηλικία σταματάς να νοιάζεσαι… είναι τα 46!»

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Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε 46 και το γιορτάζει με χιούμορ & φωτογραφίες

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνόδευσε την ανάρτησή της με τα hashtags #BirthdayGirl και #Blessed, δείχνοντας πως θέλει να υποδεχτεί τα 46 της με χαμόγελο, χωρίς να δίνει πλέον τόση σημασία σε όσα δεν αξίζουν την ενέργειά της.

Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε 46 και το γιορτάζει με χιούμορ & φωτογραφίες

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που αγαπά, αλλά και σε όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

 

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