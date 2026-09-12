Τρεις μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον και σε ψηφιακά δεδομένα που φαίνεται να επιχειρήθηκε να διαγραφούν. Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την πορεία της έρευνας, έκανε λόγο για σημαντικά ευρήματα που ανακτήθηκαν, ενώ τόνισε ότι οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα από την πρώτη στιγμή.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί βρέθηκαν ταυτόχρονα στο νοσοκομείο, στην κατοικία του θανόντα και στο ιατρείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Η άμεση αυτή κινητοποίηση, σύμφωνα με την ίδια, αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη διαφύλαξη στοιχείων.

Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα αποκάλυψε για την έρευνα στα ψηφιακά δεδομένα η κ. Δημογλίδου. «Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί ακόμη να αποκαλύψει το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών, καθώς δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη δικογραφία με τρόπο που να επιτρέπει τη δημοσιοποίησή τους. Ωστόσο, τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της έρευνας. «Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατά την κατ’ οίκον έρευνα εντόπισε συγκεκριμένα ευρήματα, τα οποία αξιολογούνται από τις Αρχές και έχουν ήδη μεταφερθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε.

Μαζωνάκης: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και τα κρίσιμα χρονικά κενά

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται παράλληλα οι χρόνοι που καταγράφηκαν γύρω από το περιστατικό. Η Αστυνομία φέρεται να εντόπισε σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε όσα κατατέθηκαν αρχικά και στα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στην περιοχή.

«Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν ήδη εντοπίσει», ανέφερε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι υπήρχε «μεγάλη απόκλιση στον χρόνο» που δόθηκε στις Αρχές και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο Μαζωνάκης έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και το γεγονός ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο ιατρείο δε συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με τα ψηφιακά ευρήματα και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις, αναμένεται να αξιολογηθούν συνολικά από τις Αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.