Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία», λέει η Δημογλίδου

Τι αποκάλυψε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.26 , 11:08 Lady Gaga – Michael Polansky: Έγιναν γονείς για πρώτη φορά!
12.09.26 , 10:22 Φθινοπωρινός ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
12.09.26 , 10:00 Συνταγή για το απόλυτο σοκολατένιο γλυκό του Σαββατοκύριακου
12.09.26 , 09:47 Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία», λέει η Δημογλίδου
12.09.26 , 09:27 Το van της Kia με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη
12.09.26 , 09:03 Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί εραστές
12.09.26 , 09:01 Σέρρες: Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου - «Ντυμένοι» ΟΠΚΕ οι συνεργοί
12.09.26 , 08:31 Η Ολυμπία Χοψονίδου σε ηλικία 22 ετών σχολιάζει τα «επεισοδιακά» καλλιστεία
12.09.26 , 08:21 Μαζωνάκης: Τα τελευταία λόγια του και τα ψηφιακά ευρήματα στο ιατρείο
12.09.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Σεπτεμβρίου
11.09.26 , 23:55 Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες - «Μου είπαν ότι έχω ζουζούνια στο αίμα»
11.09.26 , 23:18 Mαζωνάκης: Πότε και τι ώρα θα γίνει η κηδεία του
11.09.26 , 22:58 Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
11.09.26 , 22:50 Θάνατος Μαζωνάκη: Οι επιγραφές έξω από το μοιραίο ιατρείο - Τι αναφέρουν
11.09.26 , 22:32 Θύμα απάτης η Μίνα Καραμήτρου- Τι αποκάλυψε η ίδια
Μαζωνάκης: Τα τελευταία λόγια του και τα ψηφιακά ευρήματα στο ιατρείο
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία», λέει η Δημογλίδου
Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
Πέμπτη Δημοτικού για τον Νέστορα – Η περήφανη μαμά Σοφία Καρβέλα
Mαζωνάκης: Πότε και τι ώρα θα γίνει η κηδεία του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Η Κωνσταντία Δημογλίδου για την υπόθεση θανάτου του Γώργου Μαζωνάκη / SKAI

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρεις μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον και σε ψηφιακά δεδομένα που φαίνεται να επιχειρήθηκε να διαγραφούν. Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την πορεία της έρευνας, έκανε λόγο για σημαντικά ευρήματα που ανακτήθηκαν, ενώ τόνισε ότι οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα από την πρώτη στιγμή.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί βρέθηκαν ταυτόχρονα στο νοσοκομείο, στην κατοικία του θανόντα και στο ιατρείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Η άμεση αυτή κινητοποίηση, σύμφωνα με την ίδια, αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη διαφύλαξη στοιχείων.

Μαζωνάκης: Τα τελευταία λόγια του και τα ψηφιακά ευρήματα στο ιατρείο

Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα αποκάλυψε για την έρευνα στα ψηφιακά δεδομένα η κ. Δημογλίδου. «Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί ακόμη να αποκαλύψει το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών, καθώς δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη δικογραφία με τρόπο που να επιτρέπει τη δημοσιοποίησή τους. Ωστόσο, τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της έρευνας. «Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατά την κατ’ οίκον έρευνα εντόπισε συγκεκριμένα ευρήματα, τα οποία αξιολογούνται από τις Αρχές και έχουν ήδη μεταφερθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Mαζωνάκης: Πότε και τι ώρα θα γίνει η κηδεία του

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε.

Μαζωνάκης: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και τα κρίσιμα χρονικά κενά

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται παράλληλα οι χρόνοι που καταγράφηκαν γύρω από το περιστατικό. Η Αστυνομία φέρεται να εντόπισε σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε όσα κατατέθηκαν αρχικά και στα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στην περιοχή.

«Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν ήδη εντοπίσει», ανέφερε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι υπήρχε «μεγάλη απόκλιση στον χρόνο» που δόθηκε στις Αρχές και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο Μαζωνάκης έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο.

Λυκούδης:«Δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε μόνο πλασμαφαίρεση στον Γ. Μαζωνάκη»

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και το γεγονός ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο ιατρείο δε συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με τα ψηφιακά ευρήματα και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις, αναμένεται να αξιολογηθούν συνολικά από τις Αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σέρρες: Κινηματογραφική Απόδραση Σκληρού Κρατουμένου
Ελλαδα
Σέρρες: Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου - «Ντυμένοι» ΟΠΚΕ οι συνεργοί
Μαζωνάκης: Τα Τελευταία Λόγια Του Και Τα Ψηφιακά Ευρήματα
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Τα τελευταία λόγια του και τα ψηφιακά ευρήματα στο ιατρείο
Μαζωνάκης: Οι Επιγραφές Του Μοιραίου Ιατρείου
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι επιγραφές έξω από το μοιραίο ιατρείο - Τι αναφέρουν
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 11/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40.000.000 ευρώ
Θάνατος Μαζωνάκη: Κακουργηματική Δίωξη στους δύο γιατρούς
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Υπό κράτηση το ζευγάρι των γιατρών μέχρι την απολογία τους
Μαζωνάκης
Ελλαδα
Λυκούδης:«Δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε μόνο πλασμαφαίρεση στον Γ. Μαζωνάκη»
καιρός Σαββατοκύριακου
Ελλαδα
Φθινοπωρινός ο καιρός από το Σαββατοκύριακο
Θάνατος Μαζωνάκη
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»
Μ. Ζαχαρέα Κ. Ρίστα Γ. Μαζωνάκης
Ελλαδα
Όλα τα ψέματα και τα λάθη στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top