Στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη Μάρα Ζαχαρέα μίλησε ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, ο οποίος ήταν και δικηγόρος του αξέχαστου τραγουδιστή.

Ο κ. Λυκούδης, συνόψισε όλες τις κρίσιμες παραμέτρους της υπόθεσης απαντώντας στα καίρια ερωτήματα της Μάρας Ζαχαρέα.

«Επιβεβαιώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο καρδιακό πρόβλημα»

Αναφορικά με τα πρώτα συμπεράσματα από τη σημερινή διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, όπου η οικογένεια Μαζωνάκη είχε τον δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο κ. Λυκούδης ανέφερε πως επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιακή ασθένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, κάτι για το οποίο τον είχε διαβεβαιώσει ο επί πολλά έτη προσωπικός του ιατρός.

«Το βασικό είναι ότι διαπιστώθηκε από όλους τους ιατροδικαστές ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιακή ασθένεια του Γιώργου.

Αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή γιατί με είχε διαβεβαιώσει ο επί πολλά έτη προσωπικός του ιατρός ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο καρδιακό πρόβλημα, διαπιστώθηκε σήμερα με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο», ανέφερε συγκεκριμένα ο γνωστός ποινικολόγος.

«Αποδέχθηκαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μην τηρώντας τις ιατρικές προϋποθέσεις»

Για την κατάθεση αιτήματος για αναβάθμιση της κατηγορίας, o κ. Λυκούδης ανέφερε πως κατά τη νομική του άποψη, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

«Κατέθεσα αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας διότι ο Γιώργος έχασε τη ζωή του από σειρά πλημμελειών, λαθών και παρανόμων πράξεων των κατηγορουμένων και όποιου άλλου υπευθύνου προκύψει από την ανάκριση που θα διενεργηθεί. Το αίτημα αφορά την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Ο κ. Λυκούδης στήριξε τη νομική του άποψη στο ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί τέλεσαν ιατρικές πράξεις «γνωρίζοντας πως είχαν να κάνουν με άνθρωπο που δεν έπασχε από κάποιο νόσημα», και επιπλέον, στο γεγονός ότι οι πράξεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από γιατρό ο οποίος δεν ήταν ειδικευμένος, και μάλιστα σε χώρο που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.

«Αυτές οι ιατρικές πράξεις κατά νόμο πρέπει να γίνονται σε νοσοκομειακούς χώρους και δεν υπήρχε η πρόβλεψη να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα κάποιας παρενέργειας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης. Δεν ισχυρίζομαι ότι επεδίωκαν (τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη), δεν έχω δηλαδή αίτημα για ανθρωποκτονία άμεσου δόλου, αλλά ενδεχόμενου δόλου. Αποδέχθηκαν τον θάνατο του Γιώργου μην τηρώντας όλες αυτές τις προϋποθέσεις».

«Δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι έγινε μόνο πλασμαφαίρεση»

O κ. Λυκούδης ρωτήθηκε επίσης αν έχει καταθέσει και άλλα αιτήματα σε σχέση με τις ιατρικές πράξεις των γιατρών στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι έγινε μόνο πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση αναφέρεται μόνο από τους κατηγορούμενους. Γι' αυτό ζήτησα την κατάσχεση όλων των παρανόμως εγκατεστηθέντων μέσα στο ιατρείο μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει σχετική έρευνα με DNA, να διερευνηθεί αν χρησιμοποίησαν και κάποιο άλλο μηχάνημα στον Γιώργο για κάποια άλλη παράνομη πράξη», ήταν η απάντηση του.

«Με δεδομένο ότι έχουν πέσει σε κάποιες αντιφάσεις οι γιατροί, εσείς έχετε βγάλει συμπέρασμα τι ώρα πήγε ο αείμνηστος καλλιτέχνης στο ιατρείο τους, πόση ώρα παρέμεινε εκεί;» ρωτήθηκε από τη Μάρα Ζαχαρέα.

«Είναι δεδομένο ότι πήγε πριν τις δύο το μεσημέρι στο ιατρείο. Αυτό προκύπτει και από τη συζήτηση που είχα με τον ταξιτζή τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Γιώργος για πολλά χρόνια και ο οποίος αναμένεται να καταθέσει εντός Σαββατοκύριακου, και από τα βίντεο, αλλά και από την κατάθεση της γραμματέως που λέει ότι η ώρα προσέλευσης του Γιώργου ήταν περίπου από 2 με 2:30 το μεσημέρι».

«Ο Μαζωνάκης μπήκε στο μηχάνημα στις 14:14»

«Προκύπτει όμως αναντίρρητα και από ακλόνητο στοιχείο το οποίο βρίσκεται μέσα στη δικογραφία, ότι ο Γιώργος τη μέρα εκείνη, μπήκε στο μηχάνημα στις 14:14. Και στο μηχάνημα αυτό παρέμεινε για 42 λεπτά. Σταμάτησε αυτή η λεγόμενη «θεραπεία» περίπου στις 14:56.

Εάν δεν έχει λάθος η ώρα του μηχανήματος, μιλάμε για κάτι τραγικό, ο Γιώργος έχασε τη ζωή του 14.56 και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16.26, δηλαδή μιάμιση ώρα αργότερα.

«Θα ζητήσω να γίνει έρευνα αν το μηχάνημα αυτό έχει την ακριβή ώρα, και αν έχει την ακριβή ώρα τότε μιλάμε για ένα συντριπτικά αξιόλογο στοιχείο που αποδεικνύει και τη μεθοδολογία αυτών των ανθρώπων που προσπάθησαν να συγκαλύψουν ό,τι είχε συμβεί», σημείωσε.

«Εκτός από το γεγονός αυτό, συγκαλυπτική είναι η δράση τους και λόγω του ότι φρόντισαν αμέσως να καθαρίσουν τον χώρο και αυτό το λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, οι εργαζόμενοι εκεί», συμπλήρωσε ο ίδιος. Όπως υποστήριξε ο κ. Λυκούδης, φέρεται να έσβησαν όλα τα ραντεβού, όχι μόνο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά όλων των πελατών.

«Η αστυνομία δε βρήκε το πελατολόγιο σε αυτό το ιατρείο γιατί το έσβησαν. Όλα αυτά είναι πράξεις συγκαλυπτικές και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ούτε έστω ένας από τους δύο τους δεν συνόδευσε με το ασθενοφόρο τον Γιώργο στο νοσοκομείο για να συνδράμει με την εμπειρία του γιατρού αλλά και με το να μεταφέρει στους διασώστες τι ακριβώς είχε συμβεί μέχρι εκείνη την ώρα, όλα δείχνουν την ακραία προκλητική συμπεριφορά τους που οδήγησε τελικά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη».

Τη Δευτέρα κατά πάσα πιθανότητα η κηδεία του Γ. Μαζωνάκη

Σχετικά με την κηδεία του λαοφιλή καλλιτέχνη, ο κ. Λυκούδης σημείωσε ότι επιθυμία της οικογένειας είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης να ταφεί στο Τρίτο Νεκροταφείο, στη γενέτειρα του, τη Νίκαια, ενδεχομένως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τις ανακοινώσεις να γίνονται από την οικογένειά του για το πότε θα γίνει η εξόδιος ακολουθία, ώστε ο κόσμος που τον αγαπούσε να του απευθύνει το τελευταίο «αντίο».