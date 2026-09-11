Το Star φέρνει στο φως αποκλειστικές πληροφορίες για το πώς περιέγραψε η γιατρός το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μία μέρα πριν τον θάνατό του. Τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο με βήχα, χτυπημένο στο κεφάλι, που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπήκε στον κόπο να τον στείλει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Η ίδια περιγράφει τη στιγμή της ανακοπής και τη χορήγηση αδρεναλίνης.

Δείτε πώς περιγράφει η γιατρός το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μία μέρα πριν τον θάνατό του:

«Μου ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση υγρών. Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα.

Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event.

Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση, διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία, δεν θα παρουσιαζόταν».

Πώς περιγράφει η γιατρός την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη - «Ο σύζυγός μου του έκανε μαλάξεις κι εγώ χορήγησα αδρεναλίνη»

Η γιατρός επιμένει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε κατά την τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων.

Επιπλέον, αναφέρει πως του χορήγησε αδρεναλίνη. Όπως λέει, αρχικά του χορήγησε 1 ml αδρεναλίνης, στη συνέχεια άλλο 1 ml και συνολικά, φέρεται να του χορήγησε 5 ml αδρεναλίνης.

Δείτε πώς περιγράφει η γιατρός τη στιγμή της ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Του έβαλα τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση, και αφού όλα ήταν φυσιολογικά, έβαλα φλεβοκαθετήρα στο δεξί του χέρι και προσπαθούσα να βρω φλέβα στο αριστερό του χέρι.

Το έκανα πέντε-έξι φορές και τότε διαπίστωσα ότι έπεφτε το οξυγόνο του.

«Αν θυμάμαι καλά, του χορήγησα συνολικά 5 ml»

«Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα τον σύζυγό μου. Ξεκίνησε μαλάξεις στο στήθος του και εγώ του χορήγησα 1 ml αδρεναλίνης, που αραίωσα 1 προς 10, από τον φλεβοκαθετήρα του δεξιού του χεριού.

Δεν ανταποκρινόταν και συνεχίσαμε την ίδια διαδικασία, με μαλάξεις ο σύζυγός μου και εγώ χορήγησα άλλο 1 ml.

Αν θυμάμαι καλά, του χορήγησα συνολικά 5 ml. Ζήτησα από τη γραμματέα μου να καλέσει το ΕΚΑΒ».