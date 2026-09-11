Τι είχε πει για τα πρώτα εμβόλια που έκανε η κόρη της/ βίντεο από Alpha

Αυτοκόλλητες έχουν γίνει η Κατερίνα Καινούργιου και η κορούλα της Ξένια!Η παρουσιάστρια του Alpha, από τότε που γέννησε τη μονάκριβη κόρη της, δεν την έχει αποχωριστεί στιγμή.

Έτσι λοιπόν την πήρε μαζί της στα μαγαζιά που πήγε έχοντάς την σε μάρσιπο.

Η ιδια μοιράστηκε το τρυφερό στιγμιότυπο με τους followers της στα social media δείχνοντας ιδιαίτερα ευτυχισμένη.

Κατερίνα και Ξένια παντού μαζί

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν αποχωρίζεται ούτε λεπτό την κορούλα της Ξένια προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τώρα στις διακοπές και να περάσει μαζί της όσο περισσότερο χρόνο γίνεται.

Πριν από λίγες μέρες η μικρή Αλεξάνδρα- Πολυξένη έκανε το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με τους γονείς της, Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το πρώτο ταξίδι στο Παρίσι με την Ξένια

Οι τρεις τους βρέθηκαν στο Παρίσι και αυτό ήταν για την Ξένια το πρώτο ταξίδι που έκανε στο εξωτερικό. Η αγχωμένη μανούλα ρώτησε και τους followers της για το τι πρέπει να προσέξει.

«Λοιπόν, φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό! Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δε θα πάμε μακριά… Ευρώπη, αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας! (και ειδικά όσες ήδη έχετε ταξιδέψει με μωράκι) τι θεωρείτε απαραίτητο να πάρω μαζί μου; Τι να μην ξεχάσω με τίποτα και τι πρέπει να προσέξω στο ταξίδι; Περιμένω όλα τα tips σας» έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha.

Το ταξίδι στην Πάρο και το τάμα

Τον Αύγουστο η Κατερίνα, ο Παναγιώτης και η Ξένια, είχαν πάει στην Πάρο για να εκπληρώσει το Τάμα που είχε κάνει το περσινό καλοκαίρι για να αποκτήσει ένα παιδάκι που τόσο επιθυμούσε.

"Πέρισυ τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη...είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου" έγραψε στη λεζάντα.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Δεομένης που βρίσκεται στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου.Η ίδια τον περασμένο Νοέμβριο είχε πει στην εκπομπή της πως έκανε τάμα και για τη μαμά της Θάλεια που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

«Θέλω να πω μία προσωπική εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και προσευχόμουν και για την μητέρα μου που περνούσε ένα θέμα υγείας, αλλά και γιατί ήθελα πάρα πολύ να αποκτήσω ένα μωράκι. Ήταν κάτι που το ήθελα από καρδιάς.Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου, μου είπαν να μην το αφήσω εκεί που είχα σκεφτεί. Εγώ όμως ήθελα να το τοποθετήσω σε εκείνο το σημείο. Επέμεινα και τότε με πλησίασε μία κυρία και μου είπε «Όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, βάλε το όπου θέλεις». Εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάτι μέσα μου να με οδηγεί προς μία εικόνα της Παναγίας που δεν κρατούσε βρέφος. Μου έκανε εντύπωση. Πήγα, προσευχήθηκα, άφησα το τάμα μου εκεί και λίγες μέρες μετά έλαβα τα αποτελέσματα. Το τεστ εγκυμοσύνης, ήταν θετικό» είχε δηλώσει στην εκπομπή της.

Το πρώτο ταξίδι της Ξένιας εντός Ελλάδος

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου έκαναν το πρώτο τους ταξίδι με την κορούλα τους όταν εκείνη ήταν μόλις 40 ημερών, δηλαδή τον περασμένο Μάιο.

Οι τρεις τους είχαν πάει στη Μεσσηνία στο πολυτελές συγκρότημα, Costa Navarino. Η παρουσιάστρια τότε, είχε μοιραστεί τη χαρά της με τους followers της στα social media, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία και γράφοντας: «πρώτη απόδραση μαζί σου»