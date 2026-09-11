Στο πένθος και τη θλίψη έχει βυθιστεί το Αγρίνιο μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή μέσα στο σπίτι του. Ο άτυχος νεαρός άνδρας ήταν αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ο 32χρονος άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του για να παραλάβει παραγγελία delivery και, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέρρευσε. Ο εργαζόμενος που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 32χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.