Δύσκολες ώρες για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο αδελφός τους

Κατέρρευσε όταν άνοιξε την πόρτα σε ντελιβερά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 20:12 Όλα τα ψέματα και τα λάθη στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης
11.09.26 , 20:10 Μαζωνάκης: «Ο σύζυγός μου του έκανε μαλάξεις κι εγώ χορήγησα αδρεναλίνη»
11.09.26 , 19:46 Δύσκολες ώρες για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο αδελφός τους
11.09.26 , 19:23 Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα στα μαγαζιά με την πέντε μηνών Ξένια
11.09.26 , 19:17 Άννα Βίσση: Με εντυπωσιακό total black look στο Μουσείο της Ακρόπολης
11.09.26 , 19:01 Κατάσχεση 477.000 λαθραίων τσιγάρων στο « Ελευθέριος Βενιζέλος»!
11.09.26 , 18:57 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πώς σώζουμε ένα βρέφος από πνιγμονή
11.09.26 , 18:41 DEEPAL S07 PRO: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
11.09.26 , 18:35 Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες
11.09.26 , 18:26 Μαρία Ναυπλιώτου: Εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
11.09.26 , 18:16 Πόσο κοστίζει η νέα σχολική χρονιά: Αγγλικά, φροντιστήρια, δραστηριότητες
11.09.26 , 18:16 Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι δύο γιατροί έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»
11.09.26 , 18:03 Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake
11.09.26 , 17:50 Πέμπτη Δημοτικού για τον Νέστορα – Η περήφανη μαμά Σοφία Καρβέλα
11.09.26 , 17:40 Οι ΗΠΑ θρηνούν τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους στις 11/9/01 (photostory)
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Δύσκολες ώρες για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο αδελφός τους
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αναμένεται να δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
Όλα τα ψέματα και τα λάθη στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης
Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα στα μαγαζιά με την πέντε μηνών Ξένια
Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι δύο γιατροί έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Γωγώς Φαρμάκη/ βίντεο από Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Στο πένθος και τη θλίψη έχει βυθιστεί το Αγρίνιο μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή μέσα στο σπίτι του. Ο άτυχος νεαρός άνδρας ήταν αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη.

ολγα φαρμακη γωγω φαρμακη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ο 32χρονος άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του για να παραλάβει παραγγελία delivery και, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέρρευσε. Ο εργαζόμενος που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 32χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΛΓΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
 |
ΓΩΓΩ ΦΑΡΜΑΚΗ
 |
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατερίνα Καινούργιου: Με Την Κόρη Της Στα Μαγαζιά
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα στα μαγαζιά με την πέντε μηνών Ξένια
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Με εντυπωσιακό total black look στο Μουσείο της Ακρόπολης
Η Μαρία Ναυπλιώτου Στο Φεστιβάλ Βενετίας - Εντυπωσίασε
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ναυπλιώτου: Εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
Άννα Πρέλεβιτς: To Yγιεινό Κέικ Που Έφτιαξε
Celebrities & Gossip Νεα
Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake
Σοφία Καρβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Πέμπτη Δημοτικού για τον Νέστορα – Η περήφανη μαμά Σοφία Καρβέλα
Γιωργος Μαζωνάκης - Μανώλης Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Με λυγμούς ο πατέρας του Μαζωνάκη: «Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»
Nivo: Η συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Nivo: Η συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη και η peak στιγμή των Goin' Through
Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit
Κόνι Μεταξά
Celebrities & Gossip Νεα
Κόνι Μεταξά: «Όταν χώρισα πέσανε όλοι να με φάνε και αποφάσισα…»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top