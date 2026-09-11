Μέσα στον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του παιδιού του, ο Μανώλης Μαζωνάκης μίλησε για πρώτη φορά μετά τον αιφνίδιο θάνατο του γιου του, Γιώργου.

Ο πατέρας του τραγουδιστή επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εκπομπή «Live News» και την Άννα Μαρινάκη, με τη φωνή του να «σπάει» από τη συγκίνηση και την οδύνη.

Μανώλης Μαζωνάκης-Γιώργος Μαζωνάκης- Κλειώ Μαζωνάκη

Για έναν γονιό, άλλωστε, η απώλεια ενός παιδιού είναι ένα κενό που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Και ο Μανώλης Μαζωνάκης, συντετριμμένος από τον χαμό του γιου του, δεν κατάφερε να κρύψει ούτε τον βαθύ πόνο του ούτε την οργή του για όσα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακολούθησαν μετά τον θάνατό του.

Αναφερόμενος στους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση, ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ η φράση του για τον γιο που έχασε ράγισε καρδιές.

«Πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν. Εμένα το παιδί μου ποιος θα μου το φέρει πίσω; Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε, τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος (με τον θάνατό του); Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;», είπε συγκλονισμένος.

Κλειώ Μαζωνάκη-Γιώργος Μαζωνάκης-Μανώλης Μαζωνάκης

Μέσα σε λίγες λέξεις, ο Μανώλης Μαζωνάκης εξέφρασε τον ανείπωτο πόνο μιας οικογένειας που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του αγαπημένου της ανθρώπου.

Την ώρα που η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται βυθισμένη στο πένθος, οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής κατέρρευσε και έφυγε από τη ζωή.