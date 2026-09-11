25 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, τα τρομοκρατικά πλήγματα οργανωμένα από την ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα, οι ΗΠΑ τιμούν τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους, στο Πεντάγωνο και τους επιβάτες των πτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιθέσεις.
Πρόκειται συνολικά για 2.977 θύματα. Επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης είναι οι Δίδυμοι Πύργοι της Νέας Υόρκη, με το μνημείο που έχει κατασκευαστεί.
Δείτε τις φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις μνήμης.
(AP Images/ Jenah Moon)
(AP Images/ Dave Sanders)
(AP Images/ Dave Sanders)
(AP Images/ Adam Gray)
(AP Images/ Angelina Katsanis)Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.