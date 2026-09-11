Οι ΗΠΑ θρηνούν τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους στις 11/9/01 (photostory)

Από τις επιθέσεις που συγκλόνισαν όλο τον κόσμο

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Πηγή: AP Images
Οι ΗΠΑ τιμούν τα θύματα των επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους (AP Images)

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25 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, τα τρομοκρατικά πλήγματα οργανωμένα από την ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα, οι ΗΠΑ τιμούν τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους, στο Πεντάγωνο και τους επιβάτες  των πτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιθέσεις.

Πρόκειται συνολικά για 2.977 θύματα.  Επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης είναι οι Δίδυμοι Πύργοι της Νέας Υόρκη, με το μνημείο που έχει κατασκευαστεί. 

Δείτε τις φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις μνήμης. 

Οι ΗΠΑ θρηνούν τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους στις 11/9/01 (photostory)

(AP Images/ Jenah Moon) 

Δίδυμοι Πύργοι

(AP Images/ Dave Sanders) 

Οι ΗΠΑ θρηνούν τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους στις 11/9/01 (photostory)

(AP Images/ Dave Sanders) 

Δίδυμοι Πύργοι

(AP Images/ Adam Gray) 

Δίδυμοι Πύργοι

(AP Images/ Angelina Katsanis) 
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ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
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