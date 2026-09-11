Είναι υγιές να μοιράζεσαι την τοποθεσία στο κινητό με τον σύντροφο σου;

Μπορεί να προσφέρει ασφάλεια και πρακτικότητα αλλά μπορεί να γίνει πρόβλημα

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Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μοιράζεσαι την τοποθεσία σου με τον άνθρωπό σου

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Το να μοιράζεσαι την τοποθεσία σου με κάποιον έχει γίνει πλέον σχεδόν ένα ακόμη «στάδιο» μιας σχέσης. Κάποια στιγμή περνάς από το κλασικό «στείλε μου μήνυμα όταν φτάσεις» στο να υπάρχει ένα μικρό στίγμα στον χάρτη που δείχνει στον σύντροφό σου ακριβώς πού βρίσκεσαι ανά πάσα στιγμή.

Είναι υγιές να μοιράζεσαι την τοποθεσία στο κινητό με τον σύντροφο σου;

Σύμφωνα με έρευνα της Life360 σε 1.000 ενήλικες, το 95% των ανθρώπων που βρίσκονται σε σχέση χρησιμοποιεί κάποια μορφή κοινοποίησης τοποθεσίας. Κατά μέσο όρο, μάλιστα, οι χρήστες ελέγχουν την εφαρμογή περίπου επτά φορές την ημέρα.

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Σχεδόν το 60% όσων άρχισαν πρόσφατα να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη λειτουργία δήλωσαν ότι τους έκανε να αισθανθούν πως η σχέση τους έγινε πιο «επίσημη», ενώ η Gen Z φάνηκε να θεωρεί την ανταλλαγή τοποθεσίας ακόμη πιο σημαντική από το να ανεβάζει φωτογραφίες του ζευγαριού στα social media.

Είναι υγιές να μοιράζεσαι την τοποθεσία στο κινητό με τον σύντροφο σου;

Και δεν είναι κάτι καινούριο. Το Find My Friends έκανε την εμφάνισή του το 2011, ενώ η Apple ενσωμάτωσε την κοινοποίηση τοποθεσίας στην εφαρμογή Find My το 2019. Έτσι, το να γνωρίζεις ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο σύντροφός σου έχει γίνει πλέον σχεδόν απόλυτα φυσιολογικό.

Πότε η κοινοποίηση τοποθεσίας είναι πραγματικά χρήσιμη;

Είναι υγιές να μοιράζεσαι την τοποθεσία στο κινητό με τον σύντροφο σου;

Υπάρχουν, φυσικά, πολλοί απολύτως λογικοί λόγοι για να μοιράζεσαι την τοποθεσία σου με τον άνθρωπό σου.

Food Divorce: Γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια τρώνε πλέον χωριστά;

Μπορεί να θέλεις να ξέρεις ότι έφτασε με ασφάλεια στο σπίτι μετά από μια βραδινή πτήση. Ίσως θέλεις να υπολογίσεις πότε να ξεκινήσεις το φαγητό ή αν θα αργήσει ακόμη 40 λεπτά. Για ζευγάρια που βρίσκονται σε σχέση από απόσταση, το να ανοίγουν μια εφαρμογή και να βλέπουν πού βρίσκεται ο άλλος μπορεί επίσης να προσφέρει μια αίσθηση εγγύτητας.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν ο έλεγχος της τοποθεσίας μετατρέπεται σε ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση.

Διάβασε αναλυτικά τις επιπτώσεις της δημόσιας τοποθεσίας, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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