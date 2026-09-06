Το πιο δύσκολο κομμάτι της συναισθηματικής χειραγώγησης είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν μοιάζει με χειραγώγηση. Μπορεί να μοιάζει με κάποιον που απλώς είχε μια δύσκολη μέρα, που είναι λίγο απόμακρος, που χρειάζεται τον χώρο του ή που ισχυρίζεται ότι απλώς είναι «ειλικρινής» και «θέλει το καλό σου».

Μέχρι όμως να αρχίσει να γίνεται αντιληπτό ως μοτίβο, είναι πιθανό να έχουν ήδη περάσει μήνες (ή και χρόνια) κατά τους οποίους προσπαθείς να δικαιολογήσεις τη συμπεριφορά.

Έρευνα που έχει μελετήσει τη συναισθηματική χειραγώγηση στις στενές σχέσεις δείχνει ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν είναι καθόλου σπάνιο. Μάλιστα, μια σημαντική μελέτη κατέγραψε σχεδόν 1.000 παραδείγματα από την καθημερινή ζωή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επηρεάζουν σκόπιμα τα συναισθήματα των άλλων.

Οι ερευνητές ξεχώρισαν δύο βασικές κατηγορίες: την αρνητική ανατροφοδότηση, η οποία μπορεί να είναι δυσάρεστη αλλά τελικά βοηθά το άτομο που τη δέχεται, και τις στρατηγικές απόρριψης, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως προς όφελος εκείνου που τις εφαρμόζει. Αυτές είναι πέντε συμπεριφορές που αξίζει να προσέξεις.

Εγωιστική συμπεριφορά

Μούτρα, συνεχής εκνευρισμός, ειρωνεία και συγκαταβατικός τρόπος ομιλίας μπορεί να χρησιμοποιούνται όχι για να λυθεί ένα πρόβλημα, αλλά για να κάνεις εσύ τον άλλον να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι, σταδιακά, μπορεί να βρεθείς να θεωρείς ότι είσαι υπεύθυνος/η για τη διάθεσή του και να κάνεις αυτό που θέλει απλώς και μόνο για να σταματήσει η ένταση. Και κάπως έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: ο άλλος αποκτά αυτό που θέλει, ενώ εσύ αναλαμβάνεις να αποκαταστήσεις την ηρεμία.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου