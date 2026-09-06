Πολύχρωμα γενέθλια για τον Νίκο Μουτσινά: Οι φωτογραφίες και ο απολογισμός!

«Για πολλά χρόνια βίωνα τη χαρά με τύψεις», εξομολογήθηκε

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Ο ξέφρενος χορός του Νίκου Μουτσινά και της Μπέττυς Μαγγίρα σε πάρτι γενεθλίων της Σίσσυς Καλλίνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς γιόρτασε τα γενέθλιά του με φωτογραφίες μπροστά σε πολύχρωμους τοίχους.
  • Η γιορτή του τον βρήκε σε αεροπλάνο, βιώνοντας την απόλυτη ελευθερία στον αέρα.
  • Στην ανάρτησή του, μοιράστηκε σκέψεις για τη χαρά και την αξία της, χωρίς τύψεις.
  • Αναγνώρισε ότι όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα και αξίζει να απολαμβάνει τις στιγμές.
  • Εκφράζει την επιθυμία να είναι χαρούμενος χωρίς να ανησυχεί για την γνώμη των άλλων.

Με έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τον νέο χρόνο της ζωής του ο Νίκος Μουτσινάς.

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Ο παρουσιαστής του LINGO δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες του μπροστά σε πολύχρωμους τοίχους, αποκαλύπτοντας πως τα φετινά γενέθλια τον βρήκαν κυριολεκτικά... στον αέρα.

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Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις του, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό του, με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Συγκεκριμένα έγραψε: «Colourful birthday post🤠 Δεν είμαι μεγάλος fun με τα γενέθλια και ότι πρέπει να κάνεις κάτι οπωσδήποτε και όσο μεγαλώνεις και περνάς τις δεκαετίες κάτι πιο εντυπωσιακό.

Και να τα dirty thirty και να τα 40’s is the new 30’s και τώρα που είμαι μια ανάσα πριν τα πενήντα…χωρίς να το έχω προγραμματίσει με βρήκαν τα γενέθλια μου στον αέρα.. Σε ένα αεροπλάνο, στον απέραντο ουρανό και στα σύννεφα να βιώνω την απόλυτη ελευθερία.. Το πέταγμα.. Το σωματικό και το ψυχικο που είναι και το ζητούμενο..

Συνειδητοποίησα,οχι πάντα με ευκολο τρόπο, ότι όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα .. και τα βαριά,που σε βάζουν να σκεφτείς και να πάρεις αποφάσεις,και τα πιο ελαφριά που σου θυμίζουν πόσο το θέλει η ψυχή σου να ευφραίνεται. Θα σταθώ στην χαρά…που για πολλά χρόνια την βίωνα με τύψεις.. Και κάπως πήγε να γίνει συνήθειο το να μην χαίρομαι για να: Μην το γκαντεμιασω;
Μην με γκαντεμιασουν ; Μην με ζηλεύουν; Μην μου βγει ξινό;

Για να είμαι συμβατός με τους δικούς μου ανθρώπους που μπορεί να μην είναι χαρούμενοι; Και κάπου είπα..ώπα.. Μου αξίζει να είμαι χαρούμενος οποιαδήποτε στιγμή μου δωθεί η ευκαιρία..και αυτό κάνω..
Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο συμβάν που θα μου δημιουργήσει χαρά, εγώ είμαι πια παρών να το βιώσω χωρίς καμία τύψη.. FYI:απελευθερωτικό.😉
Χρόνια μου πολλά ρε παιδιά!».

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Μουτσινά: 

 

 

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