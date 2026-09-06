Νέα μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στην Κόνιτσα σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Τραπεζίτσας, προκαλώντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δύσβατο και δασώδες σημείο, ενώ οι καπνοί έχουν κατευθυνθεί προς κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, στο μέτωπο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, έξι ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 εναέρια μέσα, οκτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Η μορφολογία του εδάφους δυσκολεύει σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, καθώς η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατα σημεία με χαράδρες και διάσελα.

Η νέα αναζωπύρωση έχει προκαλέσει πυκνούς καπνούς στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα από το 112 με οδηγίες προστασίας.

Το μήνυμα ανέφερε:

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας, της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».