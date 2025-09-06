Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσιμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου και Αγίας Λυγερής της Χιοπολίτιδος.

Η Αγία νεομάρτυς Λυγερή η Χιοπολίτις γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνος μ.Χ. στο χωριό Ανάβατος της Χίου. Ανατράφηκε με τα νάματα της ορθοδόξου ημών πίστεως, ενώ διακρινόταν για το ψυχοσωματικό της κάλλος, γεγονός που προκάλεσε την ερωτική έλξη του Τούρκου τυράννου. Παρά τις υποσχέσεις και τις πιέσεις του για πλούτη και τιμές, η πάνσεμνος Λυγερή έμεινε σταθερή στην πίστη της και αρνήθηκε τον γάμο με τον αλλόπιστο αγαρηνό. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1822 μ.Χ., ημέρα εορτασμού στον Ανάβατο Χίου του εν Χώναις θαύματος του αρχαγγέλου Μιχαήλ, κατέφθασαν στο χωριό οι ακόλουθοι του Τούρκου τυράννου.

Τότε μέσα στην προκληθείσα αναστάτωση άρπαξαν βίαια και παρά την αρνησή της την πάνσεμνο Λυγερή για να την οδηγήσουν σ' αυτόν. Στη διαδρομή η Λυγερή αγκάλιασε με όλη της τη δύναμη ένα δένδρο, διακηρύσσοντας με παρρησία ότι δεν πρόκειται να αρνηθεί τον Χριστό. Τότε ένας ακόλουθος την αποκεφάλισε και με την τιμία της κεφαλή έφυγε τρέχοντας προς την παραλία Ελίντα, όπου περίμενε ο Τούρκος τύραννος. Από το αίμα της αθληφόρου νεομάρτυρος χάραξε η μητέρα της στα παρακείμενα βράχια τρείς σταυρούς, εκ των οποίων ο ένας έχει διασωθεί μέχρι σήμερα.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βίβος
  • Βιβή
  • Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης
  • Λιγερή

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:59 και θα δύσει στις 19:47. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 13.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Γενειάδας

Η ετήσια εορτή μουσάτων και γενειοφόρων, που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Στόχος του εορτασμού είναι η προώθηση και η ανύψωση του κοινωνικού κύρους της γενειάδας.

Τα ίχνη της γιορτής χάνονται στα βάθη των αιώνων. Θρυλείται ότι οι Βίκινγκς είχαν μία ημέρα του Αυγούστου αφιερωμένη στη λατρεία της γενειάδας.

Ο σύγχρονος εορτασμός φαίνεται ότι ξεκίνησε από τις βόρειες χώρες και τα τελευταία χρόνια απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα, με την καθοριστική συμβολή του Διαδικτύου.

Ανήμερα της Παγκόσμια Ημέρας Γενειάδας (World Beard Day), το ξύρισμα δεν είναι επιτρεπτό, καθώς θεωρείται δείγμα ασέβειας προς τους γενειοφόρους. Στο Ντάσμποργκ της Σουηδίας, όποιος δεν έχει γενειάδα εξοστρακίζεται από την πόλη και αναγκάζεται να περάσει όλο το 24ωρο στο παρακείμενο δάσος. Οι γενειοφόροι, που είναι οι κυρίαρχοι στην πόλη, καίνε ομοιώματα αγαπημένων τους προσώπων, που επιμένουν να είναι «άτριχοι».

