Mητσοτάκης: Οι 7 δεσμεύσεις & το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων

«Το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται σε ημερολόγιο ανταπόδοσης»

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Απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε επτά δεσμεύσεις για την τετραετία, περιλαμβάνοντας μείωση ανεργίας κάτω από 6% και αύξηση μέσου μισθού πάνω από 1.800€.
  • Στόχος είναι η αύξηση επενδύσεων στα 65 δις ευρώ και η μείωση χρέους κάτω από 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029.
  • Ανακοινώθηκε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέτρων, όπως επιστροφή ενοικίου και αύξηση συντάξεων από το 2026.
  • Προβλέπεται κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.
  • Δεσμεύσεις για αύξηση κατώτατου μισθού και βελτίωση κοινωνικών επιδομάτων μέχρι το 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παρουσίαση των θετικών μέτρων που εξήγγειλε, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, ανέφερε τις επτά δεσμεύσεις του με ορίζοντα τετραετίας και αποσαφήνισε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων.

Ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ - To πακέτο θετικών μέτρων που ανακοίνωσε

Mητσοτάκης: Οι 7 δεσμεύσεις & το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων

Ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ/ INTIME
  1. Η ανεργία να βρεθεί κάτω από το 6%
  2. Η οικονομία να έχει ετησίως ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
  3. Ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800€. Ο βασικός να αυξάνεται σταθερά, ξεκινώντας από τα 1.000€ το 2028. «Σε 18 μήνες δε θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα».
  4. Οι επενδύσεις από τα 46 δις να ξεπεράσουν στα 65 δις, καλύπτοντας το 20% του ΑΕΠ και μειώνοντας το διαχρονικό χάσμα με την Ευρώπη
  5. Το χρέος να αποκλιμακώνεται ραγδαία -κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030,
  6. Το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α». Εξελίξεις που σημαίνουν ευνοϊκότερο δανεισμό για κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.
  7. Διπλή κατεύθυνση στο σχέδιο της 4ετίας 2027-2031:
  • Διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα οφέλη να μεταφέρονται σε κάθε πολίτη ξεχωριστά.
  • Συνέχιση εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς μαζί με τη δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και τη σταθερή φροντίδα πιο αδύναμων

Ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ/ INTIME

Ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ/ INTIME

Κυριάκος Μητστοάκης από ΔΕΘ: Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων

«Πέρσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγγειλα. Έτσι θα συμβεί και φέτος. Το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται σε ημερολόγιο ανταπόδοσης», ανέφερε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε το εξής χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

  • 25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά
  • 1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα
  • 30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025
  • 30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
  • 1η Ιανουαρίου 2027
  1. Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000
  2. Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων
  3. Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 Euro/Mwh σε 3,45 Euro/Mwh
  • Ιανουάριος 2027
  1. Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)
  2. Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ» Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)
  • 1η Απριλίου 2027
  1. Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα
  2. Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
  • Μέσα Μαρτίου - Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:
  1. Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.
  2. Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
  3. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ. ·
  4. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.
  5. Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.
  6. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.
  7. Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.
  8. Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.
  • 30 Νοεμβρίου 2027
  1. Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026
  2.  Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες
  • Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
  • Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).
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