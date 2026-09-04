Μυλωνάκης: Επιστρέφει τη Δευτέρα στα καθήκοντά του

Μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του, ο Γιώργος Μυλωνάκης επιστρέφει στα καθήκοντά του.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έκανε την πρώτη του δημόσια πολιτική εμφάνιση και δήλωσε πως θα είναι παρών στην κεντρική ομιλία που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

«Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς.Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες.Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις» έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργάνωσε για τους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην οποία ήταν καλεσμένος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.



