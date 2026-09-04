Γιώργος Μυλωνάκης: «Βρίσκομαι ξανά δίπλα στον πρωθυπουργό»

«Παρών με όλες μου τις δυνάμεις» έγραψε

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Μυλωνάκης: Επιστρέφει τη Δευτέρα στα καθήκοντά του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από προβλήματα υγείας.
  • Δήλωσε ότι θα παραστεί στην κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
  • Εκφράζει πίστη στην κοινή προσπάθεια και αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
  • Συμμετείχε σε εκδήλωση για δημοσιογράφους με καλεσμένο τον πρωθυπουργό.
  • Δεσμεύεται να συνεχίσει με δύναμη και αποφασιστικότητα κοντά στους πολίτες.

 Μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του, ο Γιώργος Μυλωνάκης επιστρέφει στα καθήκοντά του. 

Γιώργος Μυλωνάκης: Στο «σκαμνί» δύο άτομα για την υπόθεση «Σάντη»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έκανε την πρώτη του δημόσια πολιτική εμφάνιση και δήλωσε πως θα είναι παρών στην κεντρική ομιλία που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. 

 

 

«Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς.Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες.Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις» έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Μυλωνάκης. 

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργάνωσε για τους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην οποία ήταν καλεσμένος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 


 

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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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