Δύσκολες ώρες εξακολουθούν να περνούν τα παιδιά του ζευγαριού που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη. Η 15χρονη εμφανίζει στερητικά σύνδρομα, ενώ τα αγόρια παραμένουν απομονωμένα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 15χρονη και ο 12χρονος αναμένεται να εξεταστούν ξανά από παιδοψυχολόγο, καθώς εκτιμάται ότι γνωρίζουν πολύ περισσότερα από όσα είπαν την πρώτη φορά και ότι κάτι κρύβουν. Οι Αρχές πιστεύουν ότι ίσως να ήταν μπροστά ακόμα και όταν το μικρό αδελφάκι τους έχασε τη ζωή του και να δώσουν λεπτομέρειες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις.

Με εντολή Εισαγγελέα, τα δύο ανήλικα αγόρια που βρίσκονται στο Νοσοκομείο Παίδων δεν τα πλησιάζει κανείς, παρά μόνο οι ψυχολόγοι, οι γιατροί και οι νοσηλευτές.

Την ίδια ώρα, η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς εκεί υπάρχει και ψυχιατρική κλινική. Το κορίτσι χρήζει παρακολούθησης από ειδικούς, γιατί παρουσιάζει έντονα στερητικά σύνδρομα από τη χρόνια χρήση ναρκωτικών.

Τέλος, κάτι που ελέγχεται όσον αφορά το νεκρό βρέφος είναι αν του έδιναν παράνομες ουσίες για να ηρεμεί, κάτι που θα απαντηθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Κυψέλη: «Έκαναν ναρκωτικά ενώ το παιδί ήταν στην κούνια»

Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών της οικογένειας έδωσε ο ο θείος του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος μιλώντας στο Star περιέγραψε αδιανόητες εικόνες.

Έκανε λόγο για εικόνες εγκατάλειψης, αλλά και χρήση ουσιών μπροστά στα παιδιά.

«Κλειδωνόντουσαν μέσα, πίνανε καμιά κόκα, αυτό. Είχαν και τη μικρή, ήταν στη νκούνια. Στο σπίτι μου το έκαναν, εγώ δεν το ήξερα, μετά το πήρα χαμπάρι», δήλωσε.

Ο θείος του 43χρονου μίλησε και για την εικόνα που, όπως υποστηρίξει, αντίκριζε όταν έβλεπε τα παιδιά.

«Όλα τα έβλεπα αγόρι μου, όλα τα έβλεπα και τα παιδιά έβλεπα χάλια, ξυπόλυτα , άπλυτα, μες στη βρωμιά, μες στη δυσωδία, αλλά εγώ δεν μπορούσα να πάω να κάνω μια κατάθεση, γιατί μετά θα γινόμουνα κακός. Δηλαδή μετά θα μου έλεγε “ρε θείε τι έκανες;”».

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA επιβεβαίωσαν τις υποψίες των Αρχών ότι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα είναι οι βιολογικοί γονείς του αδικοχαμένου βρέφους. Παράλληλα, τα εργαστηριακά ευρήματα έδειξαν πως η 15χρονη και ο 12χρονος είναι παιδιά του κατηγορούμενου, ενώ το 9χρονο αγόρι δεν είναι βιολογικό του παιδί.

Tι αποκάλυψε ο θείος του 43χρονου κατηγορούμενου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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