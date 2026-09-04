Nεκρό βρέφος Κυψέλη: Τι «κρύβουν» τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας

Νέες αποκαλύψεις για ναρκωτικά και παραμέληση από τον θείο του 43χρονου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύσκολες ώρες για τα παιδιά του ζευγαριού που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη, με την 15χρονη να εμφανίζει στερητικά σύνδρομα.
  • Τα ανήλικα παιδιά αναμένονται να εξεταστούν ξανά από παιδοψυχολόγο, καθώς πιστεύεται ότι γνωρίζουν περισσότερα από όσα έχουν δηλώσει.
  • Η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο για ψυχιατρική παρακολούθηση λόγω χρόνιας χρήσης ναρκωτικών.
  • Ανησυχίες για πιθανή χορήγηση παράνομων ουσιών στο νεκρό βρέφος, αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.
  • Τα αποτελέσματα DNA επιβεβαίωσαν ότι οι 43χρονος και 38χρονη είναι οι βιολογικοί γονείς του βρέφους, ενώ η 15χρονη και ο 12χρονος είναι παιδιά του κατηγορούμενου.

Δύσκολες ώρες εξακολουθούν να περνούν τα παιδιά του ζευγαριού που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη. Η 15χρονη εμφανίζει στερητικά σύνδρομα, ενώ τα αγόρια παραμένουν απομονωμένα.  

Κυψέλη: Τι είπαν τα παιδιά για το νεκρό βρέφος - Ανατροπή με τα τεστ DNA

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 15χρονη και ο 12χρονος αναμένεται να εξεταστούν ξανά από παιδοψυχολόγο, καθώς εκτιμάται ότι γνωρίζουν πολύ περισσότερα από όσα είπαν την πρώτη φορά και ότι κάτι κρύβουν. Οι Αρχές πιστεύουν ότι ίσως να ήταν μπροστά ακόμα και όταν το μικρό αδελφάκι τους έχασε τη ζωή του και να δώσουν λεπτομέρειες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις. 

Nεκρό βρέφος Κυψέλη: Τι «κρύβουν» τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας

Με εντολή Εισαγγελέα, τα δύο ανήλικα αγόρια που βρίσκονται στο Νοσοκομείο Παίδων δεν τα πλησιάζει κανείς, παρά μόνο οι ψυχολόγοι, οι γιατροί και οι νοσηλευτές. 

Την ίδια ώρα, η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς εκεί υπάρχει και ψυχιατρική κλινική. Το κορίτσι χρήζει παρακολούθησης από ειδικούς, γιατί παρουσιάζει έντονα στερητικά σύνδρομα από τη χρόνια χρήση ναρκωτικών. 

Τέλος, κάτι που ελέγχεται όσον αφορά το νεκρό βρέφος είναι αν του έδιναν παράνομες ουσίες για να ηρεμεί, κάτι που θα απαντηθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. 

Κυψέλη: «Έκαναν ναρκωτικά ενώ το παιδί ήταν στην κούνια» 

Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών της οικογένειας έδωσε ο ο θείος του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος μιλώντας στο Star περιέγραψε αδιανόητες εικόνες.  

Έκανε λόγο για εικόνες εγκατάλειψης, αλλά και χρήση ουσιών μπροστά στα παιδιά.  

«Κλειδωνόντουσαν μέσα, πίνανε καμιά κόκα, αυτό. Είχαν και τη μικρή, ήταν στη νκούνια. Στο σπίτι μου το έκαναν, εγώ δεν το ήξερα, μετά το πήρα χαμπάρι», δήλωσε.  

Ο θείος του 43χρονου μίλησε και για την εικόνα που, όπως υποστηρίξει, αντίκριζε όταν έβλεπε τα παιδιά. 

Κυψέλη: «Έκαναν ναρκωτικά ενώ το παιδί ήταν στην κουνιά» 

«Όλα τα έβλεπα αγόρι μου, όλα τα έβλεπα και τα παιδιά έβλεπα χάλια, ξυπόλυτα , άπλυτα, μες στη βρωμιά, μες στη δυσωδία, αλλά εγώ δεν μπορούσα να πάω να κάνω μια κατάθεση, γιατί μετά θα γινόμουνα κακός. Δηλαδή μετά θα μου έλεγε “ρε θείε τι έκανες;”». 

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA επιβεβαίωσαν τις υποψίες των Αρχών ότι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα είναι οι βιολογικοί γονείς του αδικοχαμένου βρέφους. Παράλληλα, τα εργαστηριακά ευρήματα έδειξαν πως η 15χρονη και ο 12χρονος είναι παιδιά του κατηγορούμενου, ενώ το 9χρονο αγόρι δεν είναι βιολογικό του παιδί. 

Nεκρό βρέφος Κυψέλη: Τι «κρύβουν» τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας

Tι αποκάλυψε ο θείος του 43χρονου κατηγορούμενου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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