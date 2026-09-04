Παρά τις αυξήσεις των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εξακολουθούν να υπάρχουν ασφαλισμένοι που μπορούν να λάβουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη πριν από τα 62. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση παλαιότερες διατάξεις.
Το ζήτημα αφορά κυρίως ασφαλισμένους που βρίσκονται σήμερα κοντά στα 58, 59 ή 60 έτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται προσεκτικός έλεγχος του χρόνου ασφάλισης, του έτους κατά το οποίο συμπληρώθηκαν οι κρίσιμες προϋποθέσεις και των μεταβατικών ορίων ηλικίας.
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