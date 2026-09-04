Τιμές τροφίμων: Έρχεται «βαρύς χειμώνας» λόγω πολέμων και Ελ Νίνιο

Αύξηση παγκοσμίως στις τιμές δημητριακών, ζάχαρης, γαλακτοκομικών

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STAR.GR
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Πηγή: Photo Rebecca Blackwell/AP Images, βίντεο STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου) για το φαινόμενο Ελ Νίνιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων αυξήθηκαν τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων.
  • Ο δείκτης τιμών αγροτικών εμπορευμάτων FAO ανέβηκε κατά 1,9%, κυρίως λόγω σιτηρών, ζάχαρης και γαλακτοκομικών.
  • Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας παραμένει κρίσιμη για τις προμήθειες σιτηρών, με αυξημένες εντάσεις στην Ουκρανία.
  • Οι τιμές του σιταριού και της ζάχαρης αυξήθηκαν κατά 2,6% και 11,9% αντίστοιχα, με τον δείκτη Bloomberg Agriculture Spot Index να σημειώνει άνοδο άνω του 13%.
  • Η απειλή του Ελ Νίνιο ενισχύει τους φόβους για μελλοντικές πιέσεις στην παραγωγή και τις διεθνείς αγορές τροφίμων.

Οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων κινήθηκαν ανοδικά τον Αύγουστο και έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, καθώς η επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνουν την ανησυχία για τις προμήθειες από βασικές περιοχές παραγωγής.

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Ο δείκτης τιμών αγροτικών εμπορευμάτων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ ενισχύθηκε κατά 1,9% σε σχέση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Την άνοδο οδήγησαν κυρίως τα δημητριακά, η ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές τροφίμων δέχονται πίεση από συνδυασμό προβλημάτων στην προσφορά, το εμπόριο και τις καιρικές συνθήκες, την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος εισροών.

Πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εντάσεις τις τιμές τροφίμων

Σημαντικός παράγοντας πίεσης παραμένει η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, που έχει κρίσιμο ρόλο στη διεθνή αγορά σιτηρών. Από τα μέσα Ιουλίου, οι εντάσεις στη σιτοπαραγωγό ζώνη έχουν ενταθεί, με τη Ρωσία να ετοιμάζεται να κλιμακώσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

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Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί αγρότες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις εξαγωγές σιτηρών, γεγονός που επηρεάζει τη ροή προμηθειών προς τις διεθνείς αγορές και ενισχύει τη μεταβλητότητα στις τιμές.

Παράλληλα, εξασθενούν οι ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ οι αδύναμες σοδειές στην Ευρώπη ενδέχεται να αυξήσουν την εξάρτηση της ηπείρου από εισαγωγές. Αυτό μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό για διαθέσιμες προμήθειες σε μια ήδη πιεσμένη αγορά.

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Άνοδος σε σιτάρι, ζάχαρη και δείκτες αγροτικών προϊόντων

Οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Αύγουστο, ενώ η ζάχαρη κατέγραψε άλμα 11,9%, αποτυπώνοντας το μέγεθος της πίεσης σε βασικά προϊόντα διατροφής.

Ο δείκτης FAO παρακολουθεί διεθνώς εμπορεύσιμα αγροτικά εμπορεύματα. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβολές που καταγράφονται δεν περνούν άμεσα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά συνήθως απαιτείται χρόνος μέχρι να φανεί η επίδρασή τους στον καταναλωτή.

Νέα προειδοποιητικά σήματα προκύπτουν και από τις αγορές παραγώγων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για βασικές καλλιέργειες, όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι, έχουν φτάσει σε υψηλά πολλών ετών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης Bloomberg Agriculture Spot Index, ο οποίος παρακολουθεί 10 βασικά αγροτικά προϊόντα. Τον Αύγουστο σημείωσε άνοδο άνω του 13%, που αποτελεί τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξησή του από τον Ιούλιο του 2012.

Ο ρόλος του καιρού και η απειλή από το Ελ Νίνιο

Στην εικόνα αβεβαιότητας προστίθεται και ο καιρικός παράγοντας. Η απειλή ενός ασυνήθιστα ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο ενισχύει τους φόβους ότι οι κίνδυνοι για την παραγωγή δεν θα υποχωρήσουν σύντομα.

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Αν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί, οι παγκόσμιες αγορές τροφίμων θα παραμείνουν ευάλωτες σε νέο πληθωριστικό σοκ, σε μια φάση όπου η προσφορά, οι μεταφορές και οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να δοκιμάζουν την αντοχή της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.
 

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