Ο Αντίνοος Αλμπάνης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από πολύ όμορφες και καλλιτεχνικές φωτογραφίες με άλογα. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, όμως, βρήκε την ευκαιρία να κάνει και ένα ιδιαίτερο κομπλιμέντο στη συμπρωταγωνίστριά του στο Maestro, Kλέλια Ανδριολάτου.

«Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτήν τη ζωή. Τα άλογα και η Κλέλια Ανδριολάτου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η Κλέλια Ανδριολάτου είδε τη δημοσίευση και δεν άφησε το σχόλιο του Αντίνοου Αλμπάνη αναπάντητο. Η ηθοποιός αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στα Instagram Stories της και του απάντησε με το δικό της χιούμορ.

«Μόνο εσύ», έγραψε, συνοδεύοντας την απάντησή της με emojis γέλιου και κάνοντας tag τον ηθοποιό.

Δες την ανάρτηση και τα σχόλια:

Οι δύο ηθοποιοί έχουν αναπτύξει μια φιλική σχέση και εκτός των γυρισμάτων της σειράς Μaestro, στην οποία πρωταγωνιστούν, κάτι που έχουν δείξει κατά καιρούς μέσα από τις αναρτήσεις και τις δηλώσεις τους. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2024, με αφορμή την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου της σειράς, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε μιλήσει για μια πιο προσωπική συνάντηση της τηλεοπτικής παρέας. Όπως είχε αποκαλύψει τότε, οι πρωταγωνιστές είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι του Αντίνοου Αλμπάνη, προκειμένου να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τα νέα επεισόδια.