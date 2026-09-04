Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30 π.μ.- Δείτε το trailer

Ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», το νέο καθημερινό πρωινό ραντεβού στο Star, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβίου, στις 09:30 το πρωί.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μαζί με μια δυνατή ομάδα συνεργατών, ανοίγει καθημερινά μια μεγάλη κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η εκπομπή με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις, διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ.

Στην ομάδα της εκπομπής θα συνεχίσουν να συμμετέχουν καθημερινά δημοσιογράφοι με πολυετή παρουσία στο κοινωνικό ρεπορτάζ, που έχουν όλα αυτά τα χρόνια χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Ζήνα Κουτσελίνη και το κοινό της.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη.

Στην παρέα της εκπομπής συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, μέσα από τις δικές τους σταθερές ενότητες και το ξεχωριστό τους σχόλιο στην καθημερινή θεματολογία.

Ο Χρήστος Μοίρας θα μοιράζεται καθημερινά τις δικές του γευστικές προτάσεις.

Με αλήθεια, εμπειρία και αυθεντικότητα, ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» φιλοδοξεί να γίνει η καθημερινή συντροφιά των τηλεθεατών. Μια εκπομπή που δεν περιορίζεται στο να μεταδίδει την επικαιρότητα, αλλά τη συζητά, την εξηγεί και τη μοιράζεται με το κοινό της.

Γιατί ο πρώτος καφές της ημέρας δεν είναι μόνο μια συνήθεια. Είναι η πρώτη παρέα της ημέρας.

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»

Από τη νέα σεζόν στο Star

Συνεργάτες τρέιλερ:

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθέτης: Κώστας Τριπύλας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος - Μερτζάνη Μαρία

Σκηνογράφος: Αναστασία Χαρμούση

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions