Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30

Το νέο καθημερινό πρωινό ραντεβού έρχεται στο Star

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Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30 π.μ.- Δείτε το trailer

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή "Πρώτος καφές με τη Ζήνα" κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30 στο Star.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη θα είναι η κεντρική παρουσιάστρια με ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων.
  • Η εκπομπή θα περιλαμβάνει πρωτογενές ρεπορτάζ, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
  • Στην ομάδα συμμετέχουν οι Γρηγόρης Γκουντάρας, Αλέξανδρος Καλαφάτης, Λιλή Πυράκη, Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας.
  • Ο Χρήστος Μοίρας θα προσφέρει γευστικές προτάσεις καθημερινά.

Ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», το νέο καθημερινό πρωινό ραντεβού στο Star, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβίου, στις 09:30 το πρωί.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη» - Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μαζί με μια δυνατή ομάδα συνεργατών, ανοίγει καθημερινά μια μεγάλη κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30

Η εκπομπή με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις, διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής

Στην ομάδα της εκπομπής θα συνεχίσουν να συμμετέχουν καθημερινά δημοσιογράφοι με πολυετή παρουσία στο κοινωνικό ρεπορτάζ, που έχουν όλα αυτά τα χρόνια χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Ζήνα Κουτσελίνη και το κοινό της. 

Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη.

Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30

Στην παρέα της εκπομπής συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, μέσα από τις δικές τους σταθερές ενότητες και το ξεχωριστό τους σχόλιο στην καθημερινή θεματολογία.

Ο Χρήστος Μοίρας θα μοιράζεται καθημερινά τις δικές του γευστικές προτάσεις.

Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30

Με αλήθεια, εμπειρία και αυθεντικότητα, ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» φιλοδοξεί να γίνει η καθημερινή συντροφιά των τηλεθεατών. Μια εκπομπή που δεν περιορίζεται στο να μεταδίδει την επικαιρότητα, αλλά τη συζητά, την εξηγεί και τη μοιράζεται με το κοινό της.

 

Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30

Γιατί ο πρώτος καφές της ημέρας δεν είναι μόνο μια συνήθεια. Είναι η πρώτη παρέα της ημέρας.

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»

Από τη νέα σεζόν στο Star

Συνεργάτες τρέιλερ:
Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης
Σκηνοθέτης: Κώστας Τριπύλας
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης 
Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος - Μερτζάνη Μαρία
Σκηνογράφος: Αναστασία Χαρμούση
Παραγωγός:  Star Channel
Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

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