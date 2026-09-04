Ταπισερί της Μπαγιέ: Πως το γαλλικό "δάνειο" μπορεί να δείξει τον δρόμο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Βίντεο αρχείου ΣΚΑΪ

Στο επίκεντρο της διαμάχης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκεται ξανά η λύση του δανεισμού, με το Βρετανικό Μουσείο να παραχωρεί δύο θραύσματα σε μουσείο της Φρανκφούρτης και την ελληνική πλευρά να επιμένει ότι η επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο.

Η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συμφώνησε να στείλει στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φρανκφούρτης δύο θραύσματα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα. Θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου 2026 έως τις 25 Ιουλίου 2027, στο πλαίσιο προσπάθειας για την αναπαράσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα.

Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα σε μουσείο της Φρανκφούρτης

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έκθεση βασίζεται σε πολυετή έρευνα της ομάδας του Vinzenz Brinkmann, επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Liebieghaus. Με τη χρήση σύγχρονων καινοτόμων μεθόδων, πολυάριθμα θραύσματα έχουν αποδοθεί σε συγκεκριμένες μορφές και συνενωθεί, προκειμένου να δημιουργηθεί μια τεκμηριωμένη συνολική εικόνα του ανατολικού αετώματος.

Η διαδικασία ανακατασκευής θα παρουσιάζεται σταδιακά στους επισκέπτες, ενώ η έκθεση θα ολοκληρώνεται με ειδικά σχεδιασμένη κινούμενη εικόνα, στην οποία οι μορφές του ανατολικού αετώματος θα «ζωντανεύουν».

Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές αναφέρουν ότι έχουν εξασφαλιστεί σημαντικοί δανεισμοί από διεθνείς συλλογές. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται και θραύσματα από τη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου.

Οι Γερμανοί διοργανωτές της έκθεσης είχε απευθυνθεί και στην ελληνική πλευρά για τον δανεισμό εκθεμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε

Οι Γερμανοί διοργανωτές είχαν απευθυνθεί και στην ελληνική πλευρά, ζητώντας εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης. Το αίτημα, σύμφωνα με το υλικό, απορρίφθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αφού εξετάστηκε και το γεγονός ότι στην ίδια έκθεση θα παρουσιάζονταν θραύσματα από το Βρετανικό Μουσείο.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κατοχή, κυριότητα και νομή των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο.

«Δεν αναγνωρίζουμε κατοχή, κυριότητα και νομή στο Βρετανικό Μουσείο, στην αγγλική πλευρά. Θεωρούμε ότι τα Γλυπτά βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν αρπαγής και μάλιστα βίαιης, με άμεση καταστροφή του μνημείου από το οποίο αφαιρέθηκαν, συν ότι αποτέλεσαν προϊόν οικονομικής συναλλαγής του Έλγιν», είπε.

Η ελληνική πλευρά δεν αναγνωρίζει κατοχή, κυριότητα και νομή των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο

Η κ. Μενδώνη ανέφερε ακόμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει πως θα θέσει το ζήτημα στην πρώτη συνάντηση που θα έχει με τον Βρετανό ομόλογό του.

«Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Έχουμε στρατηγική. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η στρατηγική που ανακοινώνεται παύει να είναι στρατηγική. Έχουμε τη στρατηγική μας και προχωρούμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται χρόνος» και πως «οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολύ λεπτές, αλλά και πολύ ισχυρές και στις δύο πλευρές».

Η αλλαγή στάσης του Μπέρναμ

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η στάση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν αναλάβει την πρωθυπουργία είχε εκφραστεί θετικά για την επιστροφή των Γλυπτών, ενώ είχε ταχθεί υπέρ της αλλαγής της βρετανικής νομοθεσίας και, πριν από τρία χρόνια, είχε δηλώσει ότι η επανένωσή τους θα έπρεπε να γίνει χωρίς όρους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους «Financial Times», ωστόσο, άλλαξε στάση.

«Τελικά είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι; Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό είναι κάτι που στηρίζω απόλυτα», είπε.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος επικαλείται τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία ως πιθανό προηγούμενο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Θα ήλπιζε κανείς πως το γεγονός ότι χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να προσφέρει μια αμυδρή ελπίδα για να προχωρήσουμε σε κάτι ανάλογο και με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ελπίζω να σημειωθεί κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο», δήλωσε.

Η ελληνική πλευρά, πάντως, απορρίπτει τη συγκεκριμένη λογική, καθώς μια συμφωνία δανεισμού θα μπορούσε να εκληφθεί ως αναγνώριση της βρετανικής κυριότητας. Έτσι, η Αθήνα επιμένει στη διεκδίκηση της επιστροφής και επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα με το μνημείο.