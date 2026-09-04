Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Βρετανικό Μουσείο τα δανείζει στους Γερμανούς

Η αντίδραση της Αθήνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.26 , 13:17 Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Εύβοιας
04.09.26 , 12:50 Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»
04.09.26 , 12:46 Λίντσεϊ Κλάνσι: Η υπόθεση της «Μήδειας» που σκότωσε τα παιδιά της
04.09.26 , 12:45 Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
04.09.26 , 12:29 Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30
04.09.26 , 12:00 Έχεις σγουρά μαλλιά; Προσπάθησε να αποφύγεις αυτά τα κλασικά λάθη
04.09.26 , 11:47 Με αναβαθμισμένο ρόλο ο Γκατσίνοβιτς στην ΑΕΚ
04.09.26 , 11:44 Πάνος Μουζουράκης: Η βαφτιστήρα του είναι ηθοποιός! Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά
04.09.26 , 11:38 Μαραθώνας: Βρέθηκαν τα λείψανα της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού
04.09.26 , 11:19 Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Βρετανικό Μουσείο τα δανείζει στους Γερμανούς
04.09.26 , 11:19 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εξασκείται στο μποξ σε πολυτελές ξενοδοχείο
04.09.26 , 11:12 Πολυδερόπουλος - Συμιακού: Οι διακοπές με τον 7 μηνών γιο τους στη Μύκονο
04.09.26 , 11:02 Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
04.09.26 , 10:47 Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
04.09.26 , 10:42 Marfin: Ο εισαγγελέας απέρριψε την προσφυγή της 46χρονης
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Μαραθώνας: Βρέθηκαν τα λείψανα της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού
Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
Πάνος Μουζουράκης: Η βαφτιστήρα του είναι ηθοποιός! Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Λίντσεϊ Κλάνσι: Η υπόθεση της «Μήδειας» που σκότωσε τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ταπισερί της Μπαγιέ: Πως το γαλλικό "δάνειο" μπορεί να δείξει τον δρόμο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Βίντεο αρχείου ΣΚΑΪ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επίκεντρο της διαμάχης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκεται ξανά η λύση του δανεισμού, με το Βρετανικό Μουσείο να παραχωρεί δύο θραύσματα σε μουσείο της Φρανκφούρτης και την ελληνική πλευρά να επιμένει ότι η επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο.

Μπλόκο στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από 34 επιφανείς Βρετανούς

Η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συμφώνησε να στείλει στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φρανκφούρτης δύο θραύσματα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα. Θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου 2026 έως τις 25 Ιουλίου 2027, στο πλαίσιο προσπάθειας για την αναπαράσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα.

Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα σε μουσείο της Φρανκφούρτης

Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα σε μουσείο της Φρανκφούρτης

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έκθεση βασίζεται σε πολυετή έρευνα της ομάδας του Vinzenz Brinkmann, επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Liebieghaus. Με τη χρήση σύγχρονων καινοτόμων μεθόδων, πολυάριθμα θραύσματα έχουν αποδοθεί σε συγκεκριμένες μορφές και συνενωθεί, προκειμένου να δημιουργηθεί μια τεκμηριωμένη συνολική εικόνα του ανατολικού αετώματος.

Guardian: «Προχωρημένες οι συζητήσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Η διαδικασία ανακατασκευής θα παρουσιάζεται σταδιακά στους επισκέπτες, ενώ η έκθεση θα ολοκληρώνεται με ειδικά σχεδιασμένη κινούμενη εικόνα, στην οποία οι μορφές του ανατολικού αετώματος θα «ζωντανεύουν».

Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές αναφέρουν ότι έχουν εξασφαλιστεί σημαντικοί δανεισμοί από διεθνείς συλλογές. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται και θραύσματα από τη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου.

Οι Γερμανοί διοργανωτές της έκθεσης είχε απευθυνθεί και στην ελληνική πλευρά για τον δανεισμό εκθεμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε

Οι Γερμανοί διοργανωτές της έκθεσης είχε απευθυνθεί και στην ελληνική πλευρά για τον δανεισμό εκθεμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε

Οι Γερμανοί διοργανωτές είχαν απευθυνθεί και στην ελληνική πλευρά, ζητώντας εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης. Το αίτημα, σύμφωνα με το υλικό, απορρίφθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αφού εξετάστηκε και το γεγονός ότι στην ίδια έκθεση θα παρουσιάζονταν θραύσματα από το Βρετανικό Μουσείο.

Γλυπτά Παρθενώνα: Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το φιρμάνι του Έλγιν

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κατοχή, κυριότητα και νομή των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο.

«Δεν αναγνωρίζουμε κατοχή, κυριότητα και νομή στο Βρετανικό Μουσείο, στην αγγλική πλευρά. Θεωρούμε ότι τα Γλυπτά βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν αρπαγής και μάλιστα βίαιης, με άμεση καταστροφή του μνημείου από το οποίο αφαιρέθηκαν, συν ότι αποτέλεσαν προϊόν οικονομικής συναλλαγής του Έλγιν», είπε.

Η ελληνική πλευρά δεν αναγνωρίζει κατοχή, κυριότητα και νομή των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο

Η ελληνική πλευρά δεν αναγνωρίζει κατοχή, κυριότητα και νομή των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο

Η κ. Μενδώνη ανέφερε ακόμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει πως θα θέσει το ζήτημα στην πρώτη συνάντηση που θα έχει με τον Βρετανό ομόλογό του.

«Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Έχουμε στρατηγική. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η στρατηγική που ανακοινώνεται παύει να είναι στρατηγική. Έχουμε τη στρατηγική μας και προχωρούμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται χρόνος» και πως «οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολύ λεπτές, αλλά και πολύ ισχυρές και στις δύο πλευρές».

Η αλλαγή στάσης του Μπέρναμ

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η στάση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν αναλάβει την πρωθυπουργία είχε εκφραστεί θετικά για την επιστροφή των Γλυπτών, ενώ είχε ταχθεί υπέρ της αλλαγής της βρετανικής νομοθεσίας και, πριν από τρία χρόνια, είχε δηλώσει ότι η επανένωσή τους θα έπρεπε να γίνει χωρίς όρους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους «Financial Times», ωστόσο, άλλαξε στάση. 

«Τελικά είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι; Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό είναι κάτι που στηρίζω απόλυτα», είπε.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος επικαλείται τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία ως πιθανό προηγούμενο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Θα ήλπιζε κανείς πως το γεγονός ότι χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να προσφέρει μια αμυδρή ελπίδα για να προχωρήσουμε σε κάτι ανάλογο και με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ελπίζω να σημειωθεί κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο», δήλωσε.

Η ελληνική πλευρά, πάντως, απορρίπτει τη συγκεκριμένη λογική, καθώς μια συμφωνία δανεισμού θα μπορούσε να εκληφθεί ως αναγνώριση της βρετανικής κυριότητας. Έτσι, η Αθήνα επιμένει στη διεκδίκηση της επιστροφής και επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα με το μνημείο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
 |
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 |
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρετανία: Προειδοποίηση Για Ακραίο Ελ Νίνιο - Τι Λέει Ο ΟΗΕ
Κοσμος
Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»
Λίντσεϊ Κλάνσι: Το Θρίλερ Της Δίκης Της Σύγχρονης Μήδειας
Κοσμος
Λίντσεϊ Κλάνσι: Η υπόθεση της «Μήδειας» που σκότωσε τα παιδιά της
Νεπάλ: Η Στιγμή Που Δύο Εργάτες Ανασύρονται Ζωντανοί
Κοσμος
Θαύμα στο Νεπάλ: Η στιγμή που δύο εργάτες ανασύρονται ζωντανοί 9 μέρες μετά
Διαδηλώσεις στη Θέουτα
Κοσμος
Ισπανία: Διαδηλώσεις κατά της μεταναστευτικής «εισβολής» στη Θέουτα
Πούτιν
Κοσμος
Ο Πούτιν ανοίγει νέα μέτωπα στην Ευρώπη και ανεβάζει την ένταση
Γαλλία: Σκότωσε Τα Παιδιά & Την Πεθερά Του Κι Αυτοκτόνησε
Κοσμος
Φρίκη στη Γαλλία: Σκότωσε τα παιδιά & την πεθερά του κι αυτοκτόνησε
Φινλανδία: Τεράστια Άσκηση Για Πιθανή Ρωσική Επίθεση
Κοσμος
Φωτογραφίες από την άσκηση της Φινλανδίας για πιθανή επίθεση της Ρωσίας
ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο Θα Φτάσει Σε Πολύ Ισχυρή Ένταση Σε 5 Μήνες
Κοσμος
ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση τους επόμενους 5 μήνες
Νέα Υόρκη: Τον Χτύπησε Κεραυνός Και Δεν Έπαθε Τίποτα!
Κοσμος
Συγκλονιστικό βίντεο: Τον χτύπησε κεραυνός και δεν έπαθε τίποτα!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top