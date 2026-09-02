Πρόκληση Ερντογάν: «Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών»

«Σοβαρό λάθος όσων εκλαμβάνουν την ήρεμη στάση της Τουρκίας ως αδυναμία»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Hussein Malla)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών.
  • Δηλώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
  • Επισημαίνει ότι η Τουρκία επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα, αλλά δεν βλέπει αμοιβαία ανταπόκριση.
  • Διαβεβαιώνει ότι η Τουρκία δεν έχει εδαφικές βλέψεις, αλλά δεν θα επιτρέψει παραβιάσεις των δικαιωμάτων της.

Νέα πρόκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα. Ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιώνΣυγκεκριμένα, κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν, η πρόκληση ήρθε μέσα από απάντησή του σε ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τι πρέπει να κάνουμε; Ποια είναι η ευθύνη μας; Να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο».

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Ερντογάν: «Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ξεκάθαρα στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και δήλωσε:

«Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν», είπε. 

Συμπλήρωσε ότι «η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών συνθηκών δε θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει ένα σοβαρό λάθος».

Σε τρία επίπεδα οι παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο

Ο Ερντογάν πρόσθεσε, ακόμη, ότι η Άγκυρα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα, αφήνοντας όμως αιχμές ότι η Αθήνα δεν έχει ανταποκριθεί ανάλογα στις τουρκικές πρωτοβουλίες. «Λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα με βάση την καλή γειτονία. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την ηπειρωτική μας χώρα, από το Κας, στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι; Αλλά ήμασταν ειλικρινείς σε κάθε θέμα. Ήμασταν το εποικοδομητικό μέρος. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει μια αμοιβαία απάντηση στις καλές μας προθέσεις», τόνισε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε τη θέση της Τουρκίας ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις έναντι άλλων χωρών. «Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής: Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός, αλλά δε θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα», δήλωσε. Ό

 

 

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