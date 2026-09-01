Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Δείτε πώς μπορείτε να ψηφίσετε

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε δέκα εναλλακτικές προτάσεις

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι πολίτες της ευρωζώνης μπορούν να ψηφίσουν για τη νέα μορφή των χαρτονομισμάτων ευρώ έως τις 21 Σεπτεμβρίου μέσω της ΕΚΤ.
  • Διατίθενται 10 προτάσεις σχεδίων, που προήλθαν από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, με θεματικές τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη φύση.
  • Η ΕΚΤ θα επιλέξει μία πρόταση προς τα τέλη του έτους, βασιζόμενη σε δημόσια έρευνα και τεχνική αξιολόγηση.
  • Η συμμετοχή των πολιτών είναι κρίσιμη, καθώς τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν μετά την επιλογή της τελικής πρότασης.
  • Η Μαρία Κάλλας απεικονίζεται στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, ενώ το Σχέδιο Ε έχει σχεδιαστεί από Ελληνίδα γραφίστρια.

«Ψηφίστε για το νέο ευρώ». Τη δυνατότητα να συναποφασίσουν για τη νέα μορφή που θα έχουν τα νέα τραπεζογραμμάτια του ευρώ (από το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ έως εκείνο των 200 ευρώ) έχουν οι πολίτες της ευρωζώνης συμμετέχοντας στην ψηφοφορία που διοργανώνει η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα.

Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Τη Μαρία Κάλλας ή έναν... αλκυόνα; Τι επιλέγεις;

Όσοι ψηφίσουν διαδικτυακά στη διεύθυνση https://surveys.ecb.europa.eu/lng/el/pageTag/SurveyCampaign/cId/gObitxUmQHGly1NV/ έως τις 21 Σεπτεμβρίου, μπορούν να επιλέξουν μία από τις δέκα εναλλακτικές προτάσεις που παρουσίασε τον Ιούλιο η ΕΚΤ.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τις δέκα προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ και καλεί όλους τους Ευρωπαίους, και φυσικά τους Έλληνες πολίτες, να εκφράσουν τη γνώμη τους στο πλαίσιο διαδικτυακής έρευνας.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα επιλέξει μία πρόταση σχεδίου προς τα τέλη του έτους. Το ΔΣ της ΕΚΤ θα βασίσει την απόφασή του σε συνδυασμό στοιχείων όπως, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σχεδίου, στην τεχνική αξιολόγηση και στα αποτελέσματα δύο ερευνών: της δημόσιας διαδικτυακής έρευνας που θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 και μιας ξεχωριστής έρευνας με τις ίδιες ερωτήσεις που θα διενεργηθεί παράλληλα από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ευρωζώνης.

Κυκλοφόρησαν νέα συλλεκτικά κέρματα των 2 και 5 ευρώ!

Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει μάλιστα έκθεση με τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών μόλις επιλεγεί η τελική πρόταση. Οπότε γι' αυτό έχει σημασία η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια έρευνα.

Oι επιλογές για την ψηφοφορία της νέας μορφής του ευρώ, είναι βασισμένες σε δύο θεματικές

Oι επιλογές για την ψηφοφορία της νέας μορφής του ευρώ, είναι βασισμένες σε δύο θεματικές

Οι επιλογές είναι 10 σχέδια βασισμένα σε δύο θεματικές:

  • Ευρωπαϊκός πολιτισμός: η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες (Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Θερβάντες).
  • Ποτάμια και πουλιά: σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας και της σύνδεσής μας με τη φύση.

Τα 10 σχέδια προέκυψαν μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες, εκ των οποίων 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων για ένα θέμα ή και για τα δύο θέματα.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, «τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής καθώς αποτελούν μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης. Χάρη στα σχέδια τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα».

Για την Ελλάδα, έχει διπλό ενδιαφέρον η συμμετοχή. Πρώτον, γιατί στα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας και δεύτερον γιατί το Σχέδιο Ε έχει σχεδιαστεί από την Ελληνίδα Μυρσίνη Βαρδοπούλου.

 

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